вчера, 15:18

Экс-игрок «Барселоны» и сборной Испании стал мажоритарным акционером «Хелсингора» из третьего дивизиона Дании.

Бывший футболист и его компания Never Say Never (NSN) приобрели контрольный пакет акций клуба в сотрудничестве со швейцарской компанией Stoneweg.