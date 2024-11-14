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Аморим хочет пообедать с легендами «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 00:46

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим хочет пообедать с легендами МЮ.

Португальский специалист намерен пообедать с Роем Кином и сэром Алексом Фергюсоном, чтобы быстрее погрузиться в культуру «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 15:28
и это годится
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:42
Главное не заказывать какие-нибудь суши и не запивать их Мартини.
Легенды не поймут.
Бери мясо и пиво. Станешь своим.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 12:02, ред.
...главное бачок с черпаком должен отнести, салабон ещё!!!
sgy83thefgsx
sgy83thefgsx
сегодня в 08:39
Это показывает его стремление стать частью истории «Манчестер Юнайтед» и наладить отношения с легендарными игроками и тренерами.
jg2k4pnf6ezh
jg2k4pnf6ezh
сегодня в 08:28
Выходит в Манчестер Юнайтед есть только 2 легенды.
ysjx2hcyxc8u
ysjx2hcyxc8u
сегодня в 08:24
Фергюссону в МЮ платить перестали, так хоть едой поддержит легенду.
adekvat
adekvat
сегодня в 08:23
Не с того он начинает, бухать надо после положительных результатов.
g4ntjuhq236r
g4ntjuhq236r
сегодня в 08:21
Обязательно надо проставиться легендам на фарт
u2hhyfvj7fa5
u2hhyfvj7fa5
сегодня в 08:20
На халяву в ресторане любой не против пообедать.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:50
Главное не увлекаться на обеде , а то можно очень сильно погрузится в культуру...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:49
Обеды и бухло ещё не атмосфера...
muj2z4kvus3x
muj2z4kvus3x
сегодня в 07:17
А.вы друзья как не садитесь,вы в музыканты не голитесь
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:03
Рубен молодец, решил проникнуться духом Юнайтед
Главное чтобы это помогло в работе
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:56
Вот они настоящие легенды МЮ...а то некоторые считают что и Роналду. Легенда клуба.
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
сегодня в 01:55
Вечеринка?.. И этот туда же.. 🤭
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