Аморим хочет пообедать с легендами «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим хочет пообедать с легендами МЮ.
Португальский специалист намерен пообедать с Роем Кином и сэром Алексом Фергюсоном, чтобы быстрее погрузиться в культуру «Манчестер Юнайтед».
Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим хочет пообедать с легендами МЮ.
Португальский специалист намерен пообедать с Роем Кином и сэром Алексом Фергюсоном, чтобы быстрее погрузиться в культуру «Манчестер Юнайтед».
Легенды не поймут.
Бери мясо и пиво. Станешь своим.
Легенды не поймут.
Бери мясо и пиво. Станешь своим.
Главное чтобы это помогло в работе
Главное чтобы это помогло в работе