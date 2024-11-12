Аморим провёл первую встречу с игроками «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прибыл на тренировочную базу МЮ.
Сегодня португальский специалист впервые встретился со своими новыми подопечными.
Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прибыл на тренировочную базу МЮ.
Сегодня португальский специалист впервые встретился со своими новыми подопечными.
ну, вверх по таблице !
ну, вверх по таблице !
и слону и даже маленькой улитке....!
над Олд Траффорд стая голубей,
на трибунах новой ждут попытки...!!!
и слону и даже маленькой улитке....!
над Олд Траффорд стая голубей,
на трибунах новой ждут попытки...!!!