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Аморим провёл первую встречу с игроками «Манчестер Юнайтед»

вчера, 22:11

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прибыл на тренировочную базу МЮ.

Сегодня португальский специалист впервые встретился со своими новыми подопечными.

Аморим провёл первую встречу с игроками «Манчестер Юнайтед»

Аморим провёл первую встречу с игроками «Манчестер Юнайтед»

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Все комментарии
tbsqcv7hjxfp
tbsqcv7hjxfp
сегодня в 05:17
Как обычно, на обещал очень много
112910415
112910415
сегодня в 04:33
щас как попрут !
ну, вверх по таблице !
shur
shur
вчера в 22:46
...от улыбки станет всем теплей,
и слону и даже маленькой улитке....!
над Олд Траффорд стая голубей,
на трибунах новой ждут попытки...!!!
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:23
Как говорится , будем посмотреть. МЮ в 3 центральных чет новенькое
WEST HAM
WEST HAM
вчера в 22:15
Ну сейчас начнётся, первую встречу, первый завтрак, первый ужин, и тдтп.
Гость
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