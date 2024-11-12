Де Йонг плакал в перерыве игры с «Реалом Сосьедад»

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вчера, 21:32

Полузащитник «Барселоны» был заменен в перерыве игры с «Сосьедадом» (0:1) в 13-м туре Ла Лиги. Он получил два удара – в голень и голеностоп.

Источник сообщает, что нидерландец был сильно огорчен и даже расплакался, находясь в раздевалке. Он испытывал сильную боль в области, близкой к колену левой ноги, и тренерский штаб решил не рисковать.

Отмечается, что хавбек еще не вернул уверенность в себе в полном объеме и не на 100% готов играть. Он выходит на поле с боязнью получить повреждение, из-за чего даже не пытается предпринимать некоторые действия – вроде попыток обвести соперника.