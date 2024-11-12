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Де Йонг плакал в перерыве игры с «Реалом Сосьедад»

вчера, 21:32
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг был заменен в перерыве игры с «Сосьедадом» (0:1) в 13-м туре Ла Лиги. Он получил два удара – в голень и голеностоп.

Источник сообщает, что нидерландец был сильно огорчен и даже расплакался, находясь в раздевалке. Он испытывал сильную боль в области, близкой к колену левой ноги, и тренерский штаб решил не рисковать.

Отмечается, что хавбек еще не вернул уверенность в себе в полном объеме и не на 100% готов играть. Он выходит на поле с боязнью получить повреждение, из-за чего даже не пытается предпринимать некоторые действия – вроде попыток обвести соперника.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:37
крепко обняться и расстаться ...
а что ещё ?
shur
shur
вчера в 22:29
... тут уж никакие бабки , состояние клуба,психологически не помогут! Боязнь получить травму делает из игрока пустое место! Он есть на поле и его как бы и нет...!!!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:44
Его покупка это ошибка Барсы
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:33
Пора в саудитию
Гость
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