Матч за Суперкубок Франции может пройти в Катаре в январе

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вчера, 22:16

По информации источника, Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) рассматривает вариант с проведением игры в Дохе и ведет переговоры с властями Катара. Соглашение пока не подписано.

Изначально матч за Суперкубок Франции-2024 планировалось провести в Пекине 8 августа и приурочить его к 60-й годовщины установления франко-китайских дипломатических отношений. Встреча была перенесена, так как организаторы не получили окончательного разрешения на проведения игры в Китае.