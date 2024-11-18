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Гуарин про алкоголизм: «Я провалился во всем, в футболе и личной жизни»

вчера, 22:43

Бывший полузащитник сборной Колумбии Фреди Гуарин рассказал о проблемах с алкоголем.

Я стал делать себе имя в Италии, и уже тогда появились сложности за пределами поля. Поначалу я справлялся: напивался за пару дней до игры, потом выходил на поле, забивал один-два гола, команда побеждала. Все это было следствием несознательности. Я пил дома, в клубах. Я провалился во всем, не достиг ни футбольных, ни личных целей, и я не знал меры. Я полностью подсел на алкоголь. Через агента мне сообщили, что я больше не могу оставаться в «Интере» ресторанах. В Китае я узнал, что такое настоящий алкоголь. С первого дня я превратился в алкоголика. Я вставал на тренировку и после нее выпивал. Я немного отдыхал, тренировался и пил. И так было каждый день. Шесть месяцев в Бразилии превратили меня в самого счастливого человека на свете, но затем коронавирус, развод... Я выпивал 50, 60, 70 бутылок пива за ночь. Из-за пандемии не было ни тренировок, ни работы в команде, ни матчей, и страха тоже не было. Я шел в фавелы, находил любую девушку и не использовал защиту, я полностью забил на себя. Я искал опасность, адреналин, хотел видеть оружие, какое-то движение. Я ни о чем не беспокоился.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:02
"Я выпивал 50, 60, 70 бутылок пива за ночь." - Так вот он какой рецепт от коронавируса...)
lexatver
lexatver
вчера в 23:54
Алкоголь ещё никого до добра не довёл...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:18
50-60-70 бутылок пива за ночь?)
Кто ты, воин ?)))

Наверно просто все, кто пил с ним в баре, на его счёт записывали свои бутылки.. А он на утро просыпался и думал, что сам столько выпил)
shur
shur
вчера в 22:49
...ну это совсем не про футбол, сейчас в предкушении трансляций
кто то точно на грудь принял, так вот просьба не читать статью, настроение поменяется!
Гость
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