Гуарин про алкоголизм: «Я провалился во всем, в футболе и личной жизни»

Бывший полузащитник сборной Колумбии рассказал о проблемах с алкоголем.

Я стал делать себе имя в Италии, и уже тогда появились сложности за пределами поля. Поначалу я справлялся: напивался за пару дней до игры, потом выходил на поле, забивал один-два гола, команда побеждала. Все это было следствием несознательности. Я пил дома, в клубах. Я провалился во всем, не достиг ни футбольных, ни личных целей, и я не знал меры. Я полностью подсел на алкоголь. Через агента мне сообщили, что я больше не могу оставаться в «Интере» ресторанах. В Китае я узнал, что такое настоящий алкоголь. С первого дня я превратился в алкоголика. Я вставал на тренировку и после нее выпивал. Я немного отдыхал, тренировался и пил. И так было каждый день. Шесть месяцев в Бразилии превратили меня в самого счастливого человека на свете, но затем коронавирус, развод... Я выпивал 50, 60, 70 бутылок пива за ночь. Из-за пандемии не было ни тренировок, ни работы в команде, ни матчей, и страха тоже не было. Я шел в фавелы, находил любую девушку и не использовал защиту, я полностью забил на себя. Я искал опасность, адреналин, хотел видеть оружие, какое-то движение. Я ни о чем не беспокоился.