Гуарин про алкоголизм: «Я провалился во всем, в футболе и личной жизни»

Бывший полузащитник сборной Колумбии Фреди Гуарин рассказал о проблемах с алкоголем.
Я стал делать себе имя в Италии, и уже тогда появились сложности за пределами поля. Поначалу я справлялся: напивался за пару дней до игры, потом выходил на поле, забивал один-два гола, команда побеждала. Все это было следствием несознательности. Я пил дома, в клубах. Я провалился во всем, не достиг ни футбольных, ни личных целей, и я не знал меры. Я полностью подсел на алкоголь. Через агента мне сообщили, что я больше не могу оставаться в «Интере» ресторанах. В Китае я узнал, что такое настоящий алкоголь. С первого дня я превратился в алкоголика. Я вставал на тренировку и после нее выпивал. Я немного отдыхал, тренировался и пил. И так было каждый день. Шесть месяцев в Бразилии превратили меня в самого счастливого человека на свете, но затем коронавирус, развод... Я выпивал 50, 60, 70 бутылок пива за ночь. Из-за пандемии не было ни тренировок, ни работы в команде, ни матчей, и страха тоже не было. Я шел в фавелы, находил любую девушку и не использовал защиту, я полностью забил на себя. Я искал опасность, адреналин, хотел видеть оружие, какое-то движение. Я ни о чем не беспокоился.
Кто ты, воин ?)))
Наверно просто все, кто пил с ним в баре, на его счёт записывали свои бутылки.. А он на утро просыпался и думал, что сам столько выпил)
Кто ты, воин ?)))
Наверно просто все, кто пил с ним в баре, на его счёт записывали свои бутылки.. А он на утро просыпался и думал, что сам столько выпил)
кто то точно на грудь принял, так вот просьба не читать статью, настроение поменяется!
кто то точно на грудь принял, так вот просьба не читать статью, настроение поменяется!