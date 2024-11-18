Игрок сборной Польши отреагировал на критику за фото с Роналду после 1:5

Полузащитник сборной Польши Пётр Зелиньски отреагировал на критику в свой адрес за фотографию с нападающим Криштиану Роналду.
После игры Лиги наций, в которой польская команда проиграла со счётом 1:5, хавбек и его партнёр по команде Никола Залевски сделали снимок с португальским форвардом, что вызвало недовольство болельщиков сборной Польши. Зелиньски прокомментировал:
Никола и я подошли к нему, попросили фото и сделали его. Ни Криштиану, ни мы не имели с этим проблем, вот и всё. Мне не интересно, что происходит в социальных сетях. Для меня Криштиану Роналду — один из лучших игроков в истории футбола. Мне захотелось сфотографироваться, и я это сделал. Вот и всё. Почему это неприлично?
Мы проиграли матч, но что мне делать? Спрятаться в углу? Я подошёл к нему и попросил сфотографироваться, и всё. Вот что мне хотелось сделать.
Также на защиту футболистов встал тренер Михал Пробец:
Я всегда говорю игрокам: если у вас есть проблемы, если вам хочется что-то сделать перед матчем, сфотографируйтесь перед матчем.
90 минут имеют ключевое значение. В этот раз мы потерпели неудачу, но мы знаем, что делать, как играть, как работать. Каждый игрок — это человек. Иногда мы забываем об этом. Это люди, живущие своей жизнью, и это молодые люди.
"Я так думаю" ( Фрунзик Мкртчян ).
"Я так думаю" ( Фрунзик Мкртчян ).
фотография, на ней футболисты ... что плохого ?
фотография, на ней футболисты ... что плохого ?