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Игрок сборной Польши отреагировал на критику за фото с Роналду после 1:5

вчера, 16:26
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия5 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Полузащитник сборной Польши Пётр Зелиньски отреагировал на критику в свой адрес за фотографию с нападающим Криштиану Роналду.

После игры Лиги наций, в которой польская команда проиграла со счётом 1:5, хавбек и его партнёр по команде Никола Залевски сделали снимок с португальским форвардом, что вызвало недовольство болельщиков сборной Польши. Зелиньски прокомментировал:

Никола и я подошли к нему, попросили фото и сделали его. Ни Криштиану, ни мы не имели с этим проблем, вот и всё. Мне не интересно, что происходит в социальных сетях. Для меня Криштиану Роналду — один из лучших игроков в истории футбола. Мне захотелось сфотографироваться, и я это сделал. Вот и всё. Почему это неприлично?

Мы проиграли матч, но что мне делать? Спрятаться в углу? Я подошёл к нему и попросил сфотографироваться, и всё. Вот что мне хотелось сделать.

Также на защиту футболистов встал тренер Михал Пробец:

Я всегда говорю игрокам: если у вас есть проблемы, если вам хочется что-то сделать перед матчем, сфотографируйтесь перед матчем.

90 минут имеют ключевое значение. В этот раз мы потерпели неудачу, но мы знаем, что делать, как играть, как работать. Каждый игрок — это человек. Иногда мы забываем об этом. Это люди, живущие своей жизнью, и это молодые люди.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:23
Не за что их ругать!! Все хотят фото с лучшим игроком мира.🐐 Вот если бы с гномом сфоткались тогда да наказать надо как минимум за без вкусицу.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:07
С критиками согласен. Как - то унизительно после разгромного поражения подходить к игроку соперника, даже выдающемуся, и просить совместное фото.
"Я так думаю" ( Фрунзик Мкртчян ).
Futurista
Futurista ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 17:22, ред.
Месси бы сфоткался только если бы Зелиньски у себя на лбу написал "1:5"...фломастером)...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:10
Вот если бы с Месси сфоткался, то только аплодировали бы)
112910415
112910415
вчера в 16:35
ну нравится же людям обвинять других во всех смертных грехах !
фотография, на ней футболисты ... что плохого ?
vqs9umt4xzue
vqs9umt4xzue
вчера в 16:28
Попал Петька в глупую историю за любовь к фоткам
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:27
Ну сфоткался,чего ругать то,играть надо лучше.
Гость
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