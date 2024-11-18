Игрок сборной Польши отреагировал на критику за фото с Роналду после 1:5

Полузащитник сборной Польши отреагировал на критику в свой адрес за фотографию с нападающим .

После игры Лиги наций, в которой польская команда проиграла со счётом 1:5, хавбек и его партнёр по команде сделали снимок с португальским форвардом, что вызвало недовольство болельщиков сборной Польши. Зелиньски прокомментировал:

Никола и я подошли к нему, попросили фото и сделали его. Ни Криштиану, ни мы не имели с этим проблем, вот и всё. Мне не интересно, что происходит в социальных сетях. Для меня Криштиану Роналду — один из лучших игроков в истории футбола. Мне захотелось сфотографироваться, и я это сделал. Вот и всё. Почему это неприлично?

Мы проиграли матч, но что мне делать? Спрятаться в углу? Я подошёл к нему и попросил сфотографироваться, и всё. Вот что мне хотелось сделать.