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Определены претенденты на приз лучшему тренеру года Globe Soccer Awards

вчера, 16:31

Опубликован список претендентов на приз Лучшему тренеру года Globe Soccer Awards.

Хаби Алонсо («Байер»), Карло Анчелотти («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике (ПСЖ), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

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Все комментарии
Dante_10
Dante_10
вчера в 22:42, ред.
Отдал бы Алонсо за феноменальный сезон с единственным поражением. С командой у которой не топовый состав.
И говорить, что Ливерпуль показал Байеру их место вообще некорректно, аптекари не топклуб. И не в состоянии что бы лвигаться дальше подписывать топигроков. Наверное, если подписываешь Террье, то рассчитывать на продолжение успеха не стоит.
Dante_10
Dante_10
вчера в 22:37
Конкуренции не было в Бундеслиге, Алонсо фактически ничего не выиграл. Так и для Баварии конкуренции никогда не было, но почему то с сильнейшим составом и самой качественной скамейкой мюнхенский клуб был не в состоянии завершить сезон с одним поражением, да и то в самом последнем матче сезона. Да ещё Алонсо это сделал не с топовым составом. Более полсостава средние игроки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:09
- Серёга, а чё нас в списках нету ?
- Так это "Лучший тренер одного года"...а мы с тобой уже 6 лет лучшие.
- Я так и подумал.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:06
Трудно не согласиться, Дружище!!! Значит голосуем за Анчи!!!)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:01
...однозначно Карло ! Причины весомые: опыт, мудрость, стратегия,
коммуникабельность, результаты команды, поддерживание высоких профессиональных качеств у игроков,умение признавать поражение,
к счастью которых не так уж и много! Пепе у меня второй, в старушке Англии добиться всего что можно,это для него достижение,уважуха! Я повторюсь ,за сильную конкуренцию в любой из лиг!
shlomo
shlomo
вчера в 18:04
Достойных много.... посмотрим кто окажется лучше других и по каким заслугам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:26
Я за папу Карло, иначе будет скандал ;) ...
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:16
Бавария сама себя оставила без трофеев, если умудрилась вылететь из кубка страны от волонтеров санатория. Уровень Алонсо показала Аталанта и Ливер, и это- только начало... А как Испания стала чемпионом всем известно, обсуждать нечего.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:09
По моему мнению награды больше заслуживают Луис де ла Фуэнте и Хаби Алонсо. Сборная Испании выиграла Кубок Европы по футболу, Байер оставил Баварию без трофеев. Чемпионства МС и ПСЖ щедро сдобрены деньгами. Их результаты сложно назвать достижениями.
Capral
Capral
вчера в 17:06
Если конкретно, по каждому, то я бы проголосовал за Анчелотти.
Алонсо, фактически, ничего особенного не выиграл. Конкуренции не было в Бундесе, а Бавария была мертвая. Но зато, в финале ЛЕ, да и игре в Ливерпуле, всё окончательно стало на свои места...

Про тренера сб.Испании, вообще говорить не хочется. Да, он создал неплохую играющую команду, но не быть бы ему чемпионом- поставь судья железобетонный пенальти на Кукурельи. А если так, сейчас, никто о нем и не вспомнил бы...

Ну и конечно Гасперини меня приятно удивил и продолжает удивлять. Толковый, думающий тренер, вполне можно считать его стратегом, даже не тактиком. За него, тоже отдал бы свой голос. Умеет читать соперника, находить слабости в игре оппонентов.

Индзаги стал чемпионом Серии А, но опять же, как квалифицировать его работу, если чемпионом он стал уже после 1-го круга, при полном отсутствии конкуренции. В прошлом сезоне и особенно в финале ЛЧ мне он понравился больше.

Футбол Энрике мне не знаком, поэтому ничего сказать не могу. А футбол Гварда давно всеми изучен, ничего нового не придумал...
adekvat
adekvat ответ x63k3vdnk44y (раскрыть)
вчера в 16:54
И Варела лучший тренер сборных.
x63k3vdnk44y
x63k3vdnk44y
вчера в 16:41
А где Сирожа манекен?
Гость
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