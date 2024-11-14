Определены претенденты на приз лучшему тренеру года Globe Soccer Awards

Опубликован список претендентов на приз Лучшему тренеру года Globe Soccer Awards.
Хаби Алонсо («Байер»), Карло Анчелотти («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике (ПСЖ), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).
Алонсо, фактически, ничего особенного не выиграл. Конкуренции не было в Бундесе, а Бавария была мертвая. Но зато, в финале ЛЕ, да и игре в Ливерпуле, всё окончательно стало на свои места...
Про тренера сб.Испании, вообще говорить не хочется. Да, он создал неплохую играющую команду, но не быть бы ему чемпионом- поставь судья железобетонный пенальти на Кукурельи. А если так, сейчас, никто о нем и не вспомнил бы...
Ну и конечно Гасперини меня приятно удивил и продолжает удивлять. Толковый, думающий тренер, вполне можно считать его стратегом, даже не тактиком. За него, тоже отдал бы свой голос. Умеет читать соперника, находить слабости в игре оппонентов.
Индзаги стал чемпионом Серии А, но опять же, как квалифицировать его работу, если чемпионом он стал уже после 1-го круга, при полном отсутствии конкуренции. В прошлом сезоне и особенно в финале ЛЧ мне он понравился больше.
Футбол Энрике мне не знаком, поэтому ничего сказать не могу. А футбол Гварда давно всеми изучен, ничего нового не придумал...
Алонсо, фактически, ничего особенного не выиграл. Конкуренции не было в Бундесе, а Бавария была мертвая. Но зато, в финале ЛЕ, да и игре в Ливерпуле, всё окончательно стало на свои места...
Про тренера сб.Испании, вообще говорить не хочется. Да, он создал неплохую играющую команду, но не быть бы ему чемпионом- поставь судья железобетонный пенальти на Кукурельи. А если так, сейчас, никто о нем и не вспомнил бы...
Ну и конечно Гасперини меня приятно удивил и продолжает удивлять. Толковый, думающий тренер, вполне можно считать его стратегом, даже не тактиком. За него, тоже отдал бы свой голос. Умеет читать соперника, находить слабости в игре оппонентов.
Индзаги стал чемпионом Серии А, но опять же, как квалифицировать его работу, если чемпионом он стал уже после 1-го круга, при полном отсутствии конкуренции. В прошлом сезоне и особенно в финале ЛЧ мне он понравился больше.
Футбол Энрике мне не знаком, поэтому ничего сказать не могу. А футбол Гварда давно всеми изучен, ничего нового не придумал...