Совладелец «Рексхэма» пообщался с болельщиком, который борется с раком

1732343195

вчера, 09:26

12-летний болельщик «Рексхэма» поговорил с совладельцем клуба — актёром Робом МакЭлхенни, который находился на съёмочной площадке своего популярного телешоу It's Always Sunny in Philadelphia.

Арчи Уайту недавно поставили диагноз миелоидная саркома — редкое заболевание, в настоящее время он проходит лечение в больнице Alder Hey в Ливерпуле. В больнице его навестил нападающий команды , который сказал, что был тронут историей мальчика. Он провёл с ним несколько часов, играя в видеоигры и подарил ему подписанную футболку, прежде чем решил позвонить совладельцу валлийской команды, чтобы поднять ему настроение.

Во время звонка МакЭлхенни пригласил Арчи и его семью посмотреть матч «Рексхэма» вместе с ним в ложе, когда актёр в следующий раз приедет в город.