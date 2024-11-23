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Совладелец «Рексхэма» пообщался с болельщиком, который борется с раком

вчера, 09:26

12-летний болельщик «Рексхэма» поговорил с совладельцем клуба — актёром Робом МакЭлхенни, который находился на съёмочной площадке своего популярного телешоу It's Always Sunny in Philadelphia.

Арчи Уайту недавно поставили диагноз миелоидная саркома — редкое заболевание, в настоящее время он проходит лечение в больнице Alder Hey в Ливерпуле. В больнице его навестил нападающий команды Олли Палмер, который сказал, что был тронут историей мальчика. Он провёл с ним несколько часов, играя в видеоигры и подарил ему подписанную футболку, прежде чем решил позвонить совладельцу валлийской команды, чтобы поднять ему настроение.

Во время звонка МакЭлхенни пригласил Арчи и его семью посмотреть матч «Рексхэма» вместе с ним в ложе, когда актёр в следующий раз приедет в город.

Совладелец «Рексхэма» пообщался с болельщиком, который борется с раком

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 09:40
...да воздастся Всевышним,за дела праведные ,аминь!
pxmka9cpxf6p
pxmka9cpxf6p
вчера в 09:37
Пусть этот позитив принесёт здоровья мальчишке!
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:30
Молодец! А мальчику сил и выздоровления!
Гость
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