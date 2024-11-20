«Рубин» после инцидента со Смоловым разыграет часы на матче РПЛ

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вчера, 21:39

«Рубин» объявил о розыгрыше часов на последнем домашнем матче года с «Акроном», который пройдёт в пятницу в рамках 16-го тура РПЛ .

Ранее нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов сообщил о краже у него часов в Казани после матча 15-го тура чемпионата России. Пресс-служба казанского клуба сделала публикацию с отсылкой к сообщению форварда.