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«Рубин» после инцидента со Смоловым разыграет часы на матче РПЛ

вчера, 21:39
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронЗавтра в 19:00 Не начался

«Рубин» объявил о розыгрыше часов на последнем домашнем матче года с «Акроном», который пройдёт в пятницу в рамках 16-го тура РПЛ.

Ранее нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов сообщил о краже у него часов в Казани после матча 15-го тура чемпионата России. Пресс-служба казанского клуба сделала публикацию с отсылкой к сообщению форварда.

22 ноября в Казани пройдёт розыгрыш часов. Если у вас есть желание выиграть их, приходите на матч «Рубин» — «Акрон». Без вознаграждения. Полная анонимность не гарантирована.

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Futurista
Futurista
вчера в 23:39
"По утрам, надев трусы, не забудьте про часы"...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:34
)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:11
Федя выкупит все места на стадионе и по-любому станет обладателем часов...
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:31
Часы - это хорошая и полезная штука
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:44
После такого объявления аншлаг гарантирован)))
ne gusta
ne gusta
вчера в 21:44
"..можете выиграть часы за 8 лямов!"
Гость
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