Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль присоединился к ЮНИСЕФ, чтобы работать над соблюдением прав детей. Он сообщил об этом на своей странице в социальной сети.
Международный чрезвычайный фонд помощи детям при Организации Объединённых Наций был основан в 1946 году.
на благотворительность, во первых слово чудное,а во вторых
вроде как самим мало, ещё кому то непонятному,а зачем,мы же
сами дети малые!!!
на благотворительность, во первых слово чудное,а во вторых
вроде как самим мало, ещё кому то непонятному,а зачем,мы же
сами дети малые!!!
Барселона давно размещала на своих футболках рекламу Детского фонда ООН.
многие благотворительные фонды существуют не на деньги крупного бизнеса, а на крошечные, но регулярные пожертвования от широкого круга как простых людей, так и звезд спорта.
понятно, что у Ямаля есть команда имиджмейкеров.
но думаю, сам парень рад присоединится к ЮНИСЕФ.
и вообще , думаю, благотворительность это необходимый опыт, который лучше получить еще в детстве.
Барселона давно размещала на своих футболках рекламу Детского фонда ООН.
многие благотворительные фонды существуют не на деньги крупного бизнеса, а на крошечные, но регулярные пожертвования от широкого круга как простых людей, так и звезд спорта.
понятно, что у Ямаля есть команда имиджмейкеров.
но думаю, сам парень рад присоединится к ЮНИСЕФ.
и вообще , думаю, благотворительность это необходимый опыт, который лучше получить еще в детстве.