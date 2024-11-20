Ямаль присоединился к ЮНИСЕФ

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вчера, 20:59

Вингер «Барселоны» присоединился к ЮНИСЕФ , чтобы работать над соблюдением прав детей. Он сообщил об этом на своей странице в социальной сети.

Международный чрезвычайный фонд помощи детям при Организации Объединённых Наций был основан в 1946 году.