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Ямаль присоединился к ЮНИСЕФ

вчера, 20:59

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль присоединился к ЮНИСЕФ, чтобы работать над соблюдением прав детей. Он сообщил об этом на своей странице в социальной сети.

Международный чрезвычайный фонд помощи детям при Организации Объединённых Наций был основан в 1946 году.

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Все комментарии
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:16
...к сожалению у нас пятидесятников детсво не такое привлекательное было! Ну, скинутся там на квас,мороженное,вкусный свежий хлеб это да, но как его,
на благотворительность, во первых слово чудное,а во вторых
вроде как самим мало, ещё кому то непонятному,а зачем,мы же
сами дети малые!!!
shur
shur ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 23:08, ред.
...интересно, мальчик знает что такое ООН и его род деятельности...?!?! Это ему не мячик пинать, да простит меня (Сережа Пиняев) и не с девочками на дискотеке зажигать!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:39
выбор организации не случаен.
Барселона давно размещала на своих футболках рекламу Детского фонда ООН.
многие благотворительные фонды существуют не на деньги крупного бизнеса, а на крошечные, но регулярные пожертвования от широкого круга как простых людей, так и звезд спорта.
понятно, что у Ямаля есть команда имиджмейкеров.
но думаю, сам парень рад присоединится к ЮНИСЕФ.
и вообще , думаю, благотворительность это необходимый опыт, который лучше получить еще в детстве.
ne gusta
ne gusta
вчера в 21:16
Чтобы сам себя защитить навсякий случай.
Вещий
Вещий
вчера в 21:01
И кто же ему это все посоветовал.... не думаю что сам принял такое решение.
Гость
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