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Гвардиола: «Если „Манчестер Сити“ переведут в низший дивизион, я останусь»

вчера, 17:58

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил о готовности остаться в клубе, если из-за финансовых нарушений «горожан» исключат из АПЛ.

Я сказал это шесть месяцев назад. Если нас переведут в низший дивизион, я останусь здесь, и в следующем году мы вернемся в АПЛ.

Я так считал тогда и чувствую то же самое сейчас.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 08:09, ред.
Для него это будет новый вызов.За который он с радостью возьмется.Это будет большая мотивация и азарт с помпезностью ворваться вновь в высший дивизион.
амурец
амурец
сегодня в 01:49
Если МС переведут в низший девизион он конечно поначалу останется, пока не найдет таких же дурачков которые будут вбухивать лярды на игрокоа для Пепа, просто другие команды он не потянет
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:17
Нет бы в РФПЛ приехал.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 22:40
Пеп начинал во втором дивизионе, когда тренировал Барселону Б. Там добился успеха, поэтому его пригласили в основную команду. А дальше уже история.

Я не верю, что МС понизят, но если так случится, то это всего на 1 год. МС без проблем выиграет Чемпионшип. К тому же, они так-и-так будут участвовать в Кубке Англии и Кубке английской лиги.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 20:15
давно известно, обычный трепач
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:05
Гвардиола: «Если „Манчестер Сити“ переведут в низший дивизион, я останусь»
Подробнее: Обыкновенный фантазёр !))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:31
" если клуб переведут в низшую лигу - я останусь",
а если еще и шейхи престанут платить - ???
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:27
шейх Мансур , вот он, самая главная причина всего развития клуба.
это он подобрал правильных управленцев и правильный вектор развития.
Гвардиола важная часть этого проекта.
вот что такое доверие.
есть 4 поражения подряд, есть дело 115, и все таки с ним продлили контракт,
да еще и бюджет большой подготовят к зимнему окну))
жаль, Бегиристайн ушел.
верю, МС возьмет ещет один требл.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 19:11
Может быть и останется, вспомните как не бросили Юве Дель Пьеро,Недвед,Каморонези, Трезеге и пришел на помощь Дешам.Пеп уже 7 лет у руля,так что МС его дом.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:06, ред.
А что это интересно, помню в далёком 2008 я взял в FIFA07 некий Ноттс Каунти из 4 английской лиги и дотащил до чемпионства в АПЛ только чтобы усложнить себе игру которая казалась слишком простой. У команды было ползвёздочки мощи и к концу игры аш четыре. Может Пепу тоже скучно уже. Хотя щас повеселее пошло.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 19:01
Да, он знает, что никуда МС не переведут: набивает себе цену и повышает свой статус, для Реала.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:49, ред.
А если вдруг в какую-нибудь 3 лигу переведут?
112910415
112910415
вчера в 18:45
прямо-таки лебединая верность
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:41
За такие деньги почему бы и не остаться... Не стоит играть в благородство...
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:40
Гвардиола прекрасно знает, что никто не будет наказывать Ман Сити, поэтому и делает такие "благородные" заявления. Ман Сити - один из самых прибыльных (не облагаемых налогом)) источников для Чеферина и компании, поэтому глава УЕФА никогда в жизни не отдаст добровольно свою курочку, несущую золотые яйца. А все эти пафосные высказывания Гвардиолы не стоят и бумаги, на которой написаны.
cska1948
cska1948
вчера в 18:31
Уважаю!
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:26
Скучно Пепу побеждать в АПЛ, на Чемпионшип замахнулся!)))
Не верю, что Сити переведут в Шип, но если вдруг такое случится, уверен, что все лидеры останутся, т к команда так укомплектовпна, что будет готова к скорейшему возвращению в АПЛ
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:22, ред.
Наличие в Лиге МС и Гвардиолы автоматически делает любую Лигу высшей
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:16
Похвальное обещание - но смотри Пеп ни кто тебя "за язык не тянул"...)
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