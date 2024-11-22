Гвардиола: «Если „Манчестер Сити“ переведут в низший дивизион, я останусь»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил о готовности остаться в клубе, если из-за финансовых нарушений «горожан» исключат из АПЛ.
Я сказал это шесть месяцев назад. Если нас переведут в низший дивизион, я останусь здесь, и в следующем году мы вернемся в АПЛ.
Я так считал тогда и чувствую то же самое сейчас.
это он подобрал правильных управленцев и правильный вектор развития.
Гвардиола важная часть этого проекта.
вот что такое доверие.
есть 4 поражения подряд, есть дело 115, и все таки с ним продлили контракт,
да еще и бюджет большой подготовят к зимнему окну))
жаль, Бегиристайн ушел.
верю, МС возьмет ещет один требл.
это он подобрал правильных управленцев и правильный вектор развития.
Гвардиола важная часть этого проекта.
вот что такое доверие.
есть 4 поражения подряд, есть дело 115, и все таки с ним продлили контракт,
да еще и бюджет большой подготовят к зимнему окну))
жаль, Бегиристайн ушел.
верю, МС возьмет ещет один требл.