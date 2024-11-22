Гвардиола: «Если „Манчестер Сити“ переведут в низший дивизион, я останусь»

Главный тренер «Манчестер Сити» сообщил о готовности остаться в клубе, если из-за финансовых нарушений «горожан» исключат из АПЛ .

Я сказал это шесть месяцев назад. Если нас переведут в низший дивизион, я останусь здесь, и в следующем году мы вернемся в АПЛ .

Я так считал тогда и чувствую то же самое сейчас.