В РФС объяснили, почему матч со сборной Брунея пройдёт в Краснодаре

В пресс-службе РФС объяснили, почему товарищеский матч Росси — Бруней пройдёт на стадионе «Краснодара».

В ряде СМИ появилась информация о том, что матч между Россией и Брунеем был перенесён из Сочи в Краснодар из-за состояния поля. Данная информация не соответствует действительности. РФС рассматривал несколько вариантов места проведения матча. Исходя из ряда факторов, РФС принял решение проводить матч в Краснодаре, о чём сегодня было объявлено в официальном анонсе предстоящего матча со сборной Брунея.