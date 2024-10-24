Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: стадионыТоварищеские матчи. Сборные 2024

В РФС объяснили, почему матч со сборной Брунея пройдёт в Краснодаре

вчера, 14:04

В пресс-службе РФС объяснили, почему товарищеский матч Росси — Бруней пройдёт на стадионе «Краснодара».

В ряде СМИ появилась информация о том, что матч между Россией и Брунеем был перенесён из Сочи в Краснодар из-за состояния поля. Данная информация не соответствует действительности. РФС рассматривал несколько вариантов места проведения матча. Исходя из ряда факторов, РФС принял решение проводить матч в Краснодаре, о чём сегодня было объявлено в официальном анонсе предстоящего матча со сборной Брунея.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стало известно, на каком стадионе сыграют сборные России и Брунея
Вчера, 10:35
Борис Ротенберг предложил сборной России сыграть на стадионе «Фишт»
17 октября
РПЛ проверит качество поля на «Солидарность Самара Арене»
16 октября
«Волгоград Арена» готова принять товарищеский матч сборных России и Сирии
16 октября
В ДНР рассказали о состоянии «Донбасс-Арены»
12 октября
В «Алании» назвали сроки переезда команды на новый стадион
03 октября
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:51, ред.
Все у телевизоров будут Зенит - Фенербахче смотреть....в это время...
rb49x2cr36vm
rb49x2cr36vm
вчера в 17:30
В РФС объяснили, но никто ничего не понял.
gqm4nu8zr4a8
gqm4nu8zr4a8
вчера в 16:19
Для кого нужны такие игры? Матч с собственной молодёжкой смотрелся бы интереснее и полезнее.
qpsf5hqn4ucu
qpsf5hqn4ucu
вчера в 15:19
Бруней согласился приехать на игру на автобусе с пересадкой в Сочи.
zn4pf72bzu5f
zn4pf72bzu5f
вчера в 15:11
Абсолютно все равно где будет играть наша сборная с Брунеем, все равно за это нужно платить.
shlomo
shlomo
вчера в 14:55
Интересно а по каким факторам... вроде что то и сказал, но конкретики нет.
112910415
112910415
вчера в 14:27
звучит предельно внушительно -
"исходя из ряда факторов".
и, главное, всё объясняет !
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:19
Какая разница, где пройдёт мтч сборной России и сборной Брунея. Главное, что он вообще состоится. Как по мне, лучше бы он прошёл в Санкт-Петербурге на Газпром-Арене. Там осенью комфортно, да и зрителей проще собрать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:18
Так захотели вот и все....
drug01
drug01
вчера в 14:07
Это не помешает хорошей игры и мы ждём эту игру
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 