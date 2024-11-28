«Баварии» интересны Тео Эрнандес и Раум из «РБ Лейпцига»

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вчера, 08:07

По информации источника, «Бавария» рассматривает возможность подписания из «РБ Лейпциг». Защитник не против перехода в мюнхенский клуб – отмечается, что у Раума сложились хорошие отношения со спортивным директором «Баварии» Максом Эберлем, который ранее работал в «РБ Лейпциг».

Также «Баварии» интересен защитник «Милана» – клуб следил за французом еще прошлым летом на случай ухода . Контракт Тео с «Миланом» истекает в 2026 году, и следующим летом, за год до истечения соглашения, сделка будет оцениваться примерно в 60 миллионов евро.

Контракт Альфонсо Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года. Сообщалось, что канадец может уйти свободным агентом в «Реал».