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«Баварии» интересны Тео Эрнандес и Раум из «РБ Лейпцига»

вчера, 08:07

По информации источника, «Бавария» рассматривает возможность подписания Давида Раума из «РБ Лейпциг». Защитник не против перехода в мюнхенский клуб – отмечается, что у Раума сложились хорошие отношения со спортивным директором «Баварии» Максом Эберлем, который ранее работал в «РБ Лейпциг».

Также «Баварии» интересен защитник «Милана» Тео Эрнандес – клуб следил за французом еще прошлым летом на случай ухода Альфонсо Дэвиса. Контракт Тео с «Миланом» истекает в 2026 году, и следующим летом, за год до истечения соглашения, сделка будет оцениваться примерно в 60 миллионов евро.

Контракт Альфонсо Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года. Сообщалось, что канадец может уйти свободным агентом в «Реал».

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Варвар7
Варвар7
вчера в 09:04
"Защитник не против перехода в мюнхенский клуб" - конечно же это Бавария и какой ни какой "блат" уже есть...)
Гость
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