Дубль Роналду принёс «Аль-Насру» победу над «Дхамком»

«Аль-Наср» обыграл «Дхамк» в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
На 17-й минуте Криштиану Роналду вывел «Аль-Наср» вперед, реализовав пенальти. На 57-й минуте красную карточку получил защитник «Дхамка» Абделькадер Бедран. На 79-й минуте Роналду оформил дубль.
«Аль-Наср» идёт на 3-м месте (25 очков), «Дхамк» занимает 11-е место (14 очков).
Только Джигарханяна не хватает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Только Джигарханяна не хватает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В одну калитку выносит своих соперников.
В одну калитку выносит своих соперников.
Главное, спец-агент Shur, будь на связи и не уходи с радаров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))
Главное, спец-агент Shur, будь на связи и не уходи с радаров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))
всё колотит и колотит без останова,одна хоть отдушина!!!
всё колотит и колотит без останова,одна хоть отдушина!!!
Спец агент Shur принял товарищ Капрал...!!!
Спец агент Shur принял товарищ Капрал...!!!
Теперь очень важно, чтобы в Сибири метеорит не упал. Ведь исторически, тенденция к этому имеется...)))
Теперь очень важно, чтобы в Сибири метеорит не упал. Ведь исторически, тенденция к этому имеется...)))