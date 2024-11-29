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ГлавнаяНовостиПротоколыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Дубль Роналду принёс «Аль-Насру» победу над «Дхамком»

вчера, 19:44
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)2 : 0Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)ДхамкМатч завершен

«Аль-Наср» обыграл «Дхамк» в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

На 17-й минуте Криштиану Роналду вывел «Аль-Наср» вперед, реализовав пенальти. На 57-й минуте красную карточку получил защитник «Дхамка» Абделькадер Бедран. На 79-й минуте Роналду оформил дубль.

«Аль-Наср» идёт на 3-м месте (25 очков), «Дхамк» занимает 11-е место (14 очков).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:44
Классика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Только Джигарханяна не хватает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:43
В танце сплетничают или флиртуют)))
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 23:42
А вы говорите потом, что надоел он, не нужно включать в список лучших нападющих.
В одну калитку выносит своих соперников.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:15, ред.
...а затем в танце, я передам вам секретные сведения.....!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:13
Красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:13
Ну, вообще то я не об этом. Но тоже нормально, пойдет!!!))))))))))))))
Главное, спец-агент Shur, будь на связи и не уходи с радаров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))
shur
shur
вчера в 23:13
...ну шо сказать, Реал не радует, МанЮнайтед тоже, а их бывший игрок
всё колотит и колотит без останова,одна хоть отдушина!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:09
...расшифровываю, метеорит это ВТБ, Сибирь это Динамо...!
Спец агент Shur принял товарищ Капрал...!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:43
Заветная тысяча стала еще ближе...
протон
протон
вчера в 21:15, ред.
КР заслуженно номинирован на звание лучшего форварда 2024.
Capral
Capral
вчера в 19:52
Ну что сказать- красавец!!!!!!!
Теперь очень важно, чтобы в Сибири метеорит не упал. Ведь исторически, тенденция к этому имеется...)))
112910415
112910415
вчера в 19:49
отлично для статистики
6zyn5m6k5xyc
6zyn5m6k5xyc
вчера в 19:47
С таким соперником ещё может справляться
Гость
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