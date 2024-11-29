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«Манчестер Юнайтед» одолел «Будё-Глимт» в матче Лиги Европы

сегодня, 00:58
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-ГлимтМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Будё-Глимт» в поединке 5-го тура Лиги Европы (3:2).

Алехандро Гарначо вывел хозяев поля вперед на 1-й минуте, Хакон Эвьен сравнял счет на 19-й. Филип Цинкернагель обеспечил гостям преимущество на 23-й. Расмус Хёйлунд на 45-й вернул равенство на табло. На 50-й Хёйлунд оформил дубль.

Обе команды находятся в средней части общей таблицы.

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Все комментарии
jvwf55q3t7yk
jvwf55q3t7yk
сегодня в 03:11
Уж такого соперника обыгрывать дома дьяволы были просто обязаны
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:57
Тот случай, когда победы даются тяжёлым трудом...
7zsbm7mw6zkj
7zsbm7mw6zkj
сегодня в 02:11
Нелегко далась МЮ победа.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:09
Уже и с футбольной деревней результат у МЮ - проблема.
Хотя чего ожидать: манки - типичный середняк АПЛ.
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 01:05
Совсем не понял решения выпустить в старте Маласию, который не играл почти два года, против здоровых и физически крепких норвежцев. Можно же было выпустить на замену...

Хейлун - золото. Даже боюсь представить, сколько бы голов он мог наколотить в команде, в которой нету Гарначо и Рэшфорда.

Онана - снова спас очки для команды.

Хорош сегодня был Антони. Пусть и без результативных действий, но много полезной работы.

От Личи ожидал куда большего. Казалось, что он хорошо должен подходить на роль левого центрального защитника для схемы Аморима, но вышло как-то совсем не очень.

Ну и Гарначо - стабильно ужасен. И если вы скажете мне в ответ, что он вообще-то гол забил, то значит вы не смотрели игру
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:03, ред.
12 место в ЛЕ, 12 место в АПЛ. Иронично
Гость
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