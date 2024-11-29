«Манчестер Юнайтед» одолел «Будё-Глимт» в матче Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Будё-Глимт» в поединке 5-го тура Лиги Европы (3:2).
Алехандро Гарначо вывел хозяев поля вперед на 1-й минуте, Хакон Эвьен сравнял счет на 19-й. Филип Цинкернагель обеспечил гостям преимущество на 23-й. Расмус Хёйлунд на 45-й вернул равенство на табло. На 50-й Хёйлунд оформил дубль.
Обе команды находятся в средней части общей таблицы.
Хотя чего ожидать: манки - типичный середняк АПЛ.
Хотя чего ожидать: манки - типичный середняк АПЛ.
Хейлун - золото. Даже боюсь представить, сколько бы голов он мог наколотить в команде, в которой нету Гарначо и Рэшфорда.
Онана - снова спас очки для команды.
Хорош сегодня был Антони. Пусть и без результативных действий, но много полезной работы.
От Личи ожидал куда большего. Казалось, что он хорошо должен подходить на роль левого центрального защитника для схемы Аморима, но вышло как-то совсем не очень.
Ну и Гарначо - стабильно ужасен. И если вы скажете мне в ответ, что он вообще-то гол забил, то значит вы не смотрели игру
Хейлун - золото. Даже боюсь представить, сколько бы голов он мог наколотить в команде, в которой нету Гарначо и Рэшфорда.
Онана - снова спас очки для команды.
Хорош сегодня был Антони. Пусть и без результативных действий, но много полезной работы.
От Личи ожидал куда большего. Казалось, что он хорошо должен подходить на роль левого центрального защитника для схемы Аморима, но вышло как-то совсем не очень.
Ну и Гарначо - стабильно ужасен. И если вы скажете мне в ответ, что он вообще-то гол забил, то значит вы не смотрели игру