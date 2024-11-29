«Манчестер Юнайтед» одолел «Будё-Глимт» в матче Лиги Европы

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сегодня, 00:58

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Будё-Глимт» в поединке 5-го тура Лиги Европы (3:2).

Алехандро Гарначо вывел хозяев поля вперед на 1-й минуте, Хакон Эвьен сравнял счет на 19-й. Филип Цинкернагель обеспечил гостям преимущество на 23-й. Расмус Хёйлунд на 45-й вернул равенство на табло. На 50-й Хёйлунд оформил дубль.

Обе команды находятся в средней части общей таблицы.