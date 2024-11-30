«Арсенал» выиграл у «Вест Хэма», в матче 7 голов

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сегодня, 22:33

«Вест Хэм» уступил «Арсеналу» в 13-м туре АПЛ (2:5).

Габриэль вывел гостей вперед на 10-й минуте, Леандро Троссард удвоил преимущество команды на 27-й, Мартин Эдегор отличился на 34-й с пенальти, а на 36-й отметился Кай Хаверц. Аарон Ван-Биссака на 38-й отыграл один из мячей, Эмерсон на 40-й сократил разрыв в счете. На 45+5-й «с точки» забил Букайо Сака.

«Вест Хэм» идет на 14-м месте (15 пунктов), «Арсенал» идет на 2-й строчке (25 баллов).