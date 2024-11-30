Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Ростов» в большинстве одержал разгромную победу над «Пари НН»

вчера, 20:57
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Ростов» дома разгромил «Пари НН» в матче 17-го тура РПЛ (4:0).

На 32-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко открыл счёт в матче. На 49-й минуте «Пари НН» остался вдесятером. С поля был удалён уругвайский нападающий Хуан Босельи. На 60-й минуте полузащитник Родриго Саравия удвоил преимущество хозяев. На 65-й минуте Осипенко оформил дубль и сделал счёт 3:0. На 73-й минуте ростовчане получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Николай Комличенко.

«Ростов» занимает 8-е место в чемпионате России (23 очка). «Пари НН» идёт 10-м (16 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Аль-Иттихад» разгромил «Аль-Иттифак». Бензема и Канте отметились голами
Вчера, 20:28
«Байер» переиграл «Унион» в матче Бундеслиги
Вчера, 19:44
«Вольфсбург» разгромил «РБ Лейпциг» в матче Бундеслиги
Вчера, 19:40
ЦСКА в большинстве вырвал ничью в концовке матча с «Рубином»
Вчера, 18:32
«Енисей» выиграл у тульского «Арсенала» в поединке Первой лиги
Вчера, 18:22
«Барселона» уступила клубу «Лас-Пальмас» в матче Ла Лиги
Вчера, 18:05
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:03
Ростов набирает ход.
ABir
ABir
вчера в 22:39
Ростов с Карпиным просто оседлал удачу и пошёл вверх по таблице, жаль, что скоро зимняя пауза, впереди лишь заключительная игра с КС и каникулы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:20
Это напускной оптимизм, обусловленный тем, что все схвачено благодаря юбилею? Соглашусь без оговорок. На юбилеи , тем более вековые, принято преподносить подарки.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:18
Соседей с убедительной победой!
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:13
Поздравляю с красивой победой команду и болел "Ростова"!!! Ну наконец-то заработали стандарты в исполнении наших футболистов. Три гола после подач и розыгрыша угловых это весьма похвально. Наверно не зря лучшим игроком признан не Осипенко (защитник оформивший дубль) а исполнитель угловых Комаров. Ростовчане продолжают свое победное шествие. Надеюсь что и в последней игре этого года не подведут))
minai
minai
вчера в 22:06
Да это не Ростов, а прям Реал какой-то.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:40
Меня больше интересует кто 1 июня сыграет с Зенитом в Суперфинале Кубка....
Михалыч 54
Михалыч 54
вчера в 21:35
С победой, земляки. В этом году достойно провести игру с Крыльями и можно отдыхать. Спасибо, парни, за самоотдачу, за отличный результат.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:29, ред.
Ты озабочен полуфиналом пути РПЛ? Так он еще не скоро. Но все равно страшно?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:28
Ростов» занимает 8-е место в чемпионате России (23 очка)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394441/rostov-pari-nn 30.11.2024
По дополнительным показателям Ростов на 7 месте. Разве нет?
матос
матос
вчера в 21:11
Донских казаков с убедительной победой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:02, ред.
5 побед к ряду....с общим счётом 12:3....
Такого и не помню...
За последние 5 недель сыграли с 5-ю московскими командами - и ни разу не проиграли...у некоторых даже пару раз выиграли...
Браво Карпин...Браво Ростов !!!!!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:00
Ростов деклассировал соперника!!! Земляки и сопереживающие Югу, с Победой!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 