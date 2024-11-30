«Ростов» в большинстве одержал разгромную победу над «Пари НН»

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вчера, 20:57

«Ростов» дома разгромил «Пари НН» в матче 17-го тура РПЛ (4:0).

На 32-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко открыл счёт в матче. На 49-й минуте «Пари НН» остался вдесятером. С поля был удалён уругвайский нападающий Хуан Босельи. На 60-й минуте полузащитник Родриго Саравия удвоил преимущество хозяев. На 65-й минуте Осипенко оформил дубль и сделал счёт 3:0. На 73-й минуте ростовчане получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Николай Комличенко.

«Ростов» занимает 8-е место в чемпионате России (23 очка). «Пари НН» идёт 10-м (16 баллов).