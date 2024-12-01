«Это безумие». Артета — о матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал итог матча с «Вест Хэмом» в АПЛ (5:2).

Это безумие, мы начали игру очень здорово. Мы забили три быстрых гола, потом соперник отличился, затем еще раз – и борьба началась.

Нам нужно управлять игрой, и мы действительно хорошо справились с этим. Последние две игры были сложными, и забивать голы – это очень важно.

Перед поединком мы знали, что из-за состояния футболистов будут нужны замены, но мы должны справляться с этим. Вышли Якуб Кивиор и Александр Зинченко, Жоржиньо был великолепен. Я очень рад.

[Во втором тайме] было важно не расслабляться и постараться [забить] еще больше.