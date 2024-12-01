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«Это безумие». Артета — о матче с «Вест Хэмом»

вчера, 15:32
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)2 : 5Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал итог матча с «Вест Хэмом» в АПЛ (5:2).

Это безумие, мы начали игру очень здорово. Мы забили три быстрых гола, потом соперник отличился, затем еще раз – и борьба началась.

Нам нужно управлять игрой, и мы действительно хорошо справились с этим. Последние две игры были сложными, и забивать голы – это очень важно.

Перед поединком мы знали, что из-за состояния футболистов будут нужны замены, но мы должны справляться с этим. Вышли Якуб Кивиор и Александр Зинченко, Жоржиньо был великолепен. Я очень рад.

[Во втором тайме] было важно не расслабляться и постараться [забить] еще больше.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:44
Лапетеги превратил Вест Хэм в Сток Сити((((
просто бегают 11 бестолковые трактористов, включая Фабиански.
ну Арсенал мощно провел матч, и уверен, все фанаты Арса мечтают чтоб Ливерпуль проиграл МС) на Энфилде))
имеют право.
pjq9tjbdwu4b
pjq9tjbdwu4b
вчера в 15:50
В целом вышло неплохо
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:49
В первом тайме было безумие а втором отдыхали
Гость
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