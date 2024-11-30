Ван Нистелрой: «Мареска помог мне перед назначением в „Лестер“»

Новый главный тренер «Лестера» рассказал, что наставник «Челси» помог ему советом перед назначением в стан «лисов».

Я должен сказать, что когда появился интерес со стороны «Лестера», первым, кому я позвонил, был Энцо. Он был так позитивно настроен. Он был в полном восторге от своего времени в этом клубе. Когда вы слышите такие вещи, это клуб, частью которого вы хотите быть. Очевидно, что с появлением интереса я позвонил ему и задал ему более подробные вопросы о клубе, структурах, людях, которые там работают, составе, стадионе, болельщиках, городе...

Это был фантастический разговор. Всегда приятно с ним разговаривать. То, как играл «Лестер» под руководством Марески, выиграв Чемпионшип и выйдя в Премьер-Лигу — это было великолепно. Я хочу, чтобы моя команда играла таким же образом.