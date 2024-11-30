Флик про матч с «Лас-Пальмасом»: «„Барселона“ сыграла не лучшим образом»

Главный тренер «Барселоны» отметил старательность игроков в матче с «Лас-Пальмасом» (1:2).

Мы сыграли не лучшим образом, честно говоря, но команда до конца пыталась добиться лучшего результата. Однако сегодня был не наш день. Мы не были эффективны. Мы создавали моменты во втором тайме, но обычно создаем больше. Это был не наш день. Когда мы контролируем ход матча – показываем хорошую игру и создаем моменты, когда нет – у нас возникают проблемы. Раньше нам было проще, мы создавали моменты и забивали, сейчас же ситуация изменилась. Сегодня мы не забили свои голы, и нам нужны изменения. Нам следует лучше обороняться, а без забитых голов и сохранить свои ворота сухими сложнее. Это вопрос не к защитникам, а ко всей команде.