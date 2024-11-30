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Флик про матч с «Лас-Пальмасом»: «„Барселона“ сыграла не лучшим образом»

сегодня, 19:21
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отметил старательность игроков в матче с «Лас-Пальмасом» (1:2).

Мы сыграли не лучшим образом, честно говоря, но команда до конца пыталась добиться лучшего результата. Однако сегодня был не наш день. Мы не были эффективны. Мы создавали моменты во втором тайме, но обычно создаем больше. Это был не наш день. Когда мы контролируем ход матча – показываем хорошую игру и создаем моменты, когда нет – у нас возникают проблемы. Раньше нам было проще, мы создавали моменты и забивали, сейчас же ситуация изменилась. Сегодня мы не забили свои голы, и нам нужны изменения. Нам следует лучше обороняться, а без забитых голов и сохранить свои ворота сухими сложнее. Это вопрос не к защитникам, а ко всей команде.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 21:24
Всё верно- вопросы ко всей команде и прежде всего к тренеру, который не смог организовать грамотный коллективный футбол. Одного индивидуального мастерства Ямаля мало, нужна командная игра, а это уже вопросы к тренеру...
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 20:11
Очень плохо двигались, плохо открывались под передачи.
Лас-Пальмас в свою очередь хорошо перекрывал зоны.
ne gusta
ne gusta
сегодня в 20:02
Неприятный футбол у Лас Пальмаса.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 19:35, ред.
Да нормально сыграли ,не скромничай!! Счет на табло не важен, главное что вы с делали больше пасов чем сопернек и больше него владели мечом это же днк Барсы!! Вы на серии из трех матчей без побед так и продолжайте в том же духе!! 😉
Гость
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