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Защитник «Реала» Асенсио отказал владельцам «Ман Сити» летом

сегодня, 11:54

Прошлым летом холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити» и другими клубами по всему миру, сделал предложение 21-летнему футболисту Раулю Асенсио.

Как сообщает источник, игрока хотели купить за 6 миллионов евро для «Жироны».

Однако Рауль отказался и согласился начать сезон за «Реал Мадрид Кастилья». Он решил ждать шанса в первой команде. В ноябре тренер «Реала» Карло Анчелотти после серии травм ввел футболиста в основной состав.

Также стало известно, что «Реал» собирается предложить Раулю новый контракт с повышением зарплаты. Нынешнее соглашение с отступными 50 млн евро рассчитано до лета 2026 года.

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Все комментарии
Guankin
Guankin
сегодня в 12:05
Асенсио пока выглядит очень уверенно и соответствует уровню основы Реала.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:03
Переходить в МС сейчас очень рискованно
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