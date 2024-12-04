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«Интер» хочет подписать Доннарумму и Верратти

сегодня, 09:41

«Интер» намерен подписать двух звёздных футболистов.

Как сообщается, миланский клуб заинтересован в трансфере вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы и полузащитника «Аль-Араби» Марко Верратти.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:24
сложные интриги Матвея ?! )
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:57
Интересно всё это, с одной стороны плюсы, с другой минусы....
Зоммеру конечно нужна замена и с одной стороны есть Раду, хороший, средний вратарь, но не для основы топ клуба! Доннарума более статусный конечно же вариант, но бывают у него помутнения и привозит нелепые мячи....тут нужно подумать
Что касается Верратти, то игрок он отличный, новозрастной, понимаю, что для СерииА 32-33 года это еще не "пенсионер", но нужна ли Интеру "затычка" напару сезонов?!
А вот для самих игроков это будет отличный вариант, выступать будут на родине, в большом клубе, который борется за все трофеи, а для Верратти это может вообще быть первым клубом из Серии А, т.к до этого он никогда не выступал там)
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 11:56
Верратти еще ладно, но Доннарума зачем Интеру? Зоммер сейчас лучше него
deusxychzsy6
deusxychzsy6
сегодня в 11:03
С Донна рамой хорошая идея
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:18
Доннарумма слишком капризный игрок... Он не готов с кем-то конкурировать, потому этому человеку нужно гарантировать пост номер один. Готов ли Интер на такие жертвы? Кроме того, итальянец потребует огромную зарплату. Интерес к Вератти лично мне не понятен...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:10
Тяжело будет обоих заманить 😁💵
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:00
Интересные движения миллионеров...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:46
Долларуму фанаты Милана до сих пор помнят))
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