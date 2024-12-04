«Интер» хочет подписать Доннарумму и Верратти

«Интер» намерен подписать двух звёздных футболистов.
Как сообщается, миланский клуб заинтересован в трансфере вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы и полузащитника «Аль-Араби» Марко Верратти.
«Интер» намерен подписать двух звёздных футболистов.
Как сообщается, миланский клуб заинтересован в трансфере вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы и полузащитника «Аль-Араби» Марко Верратти.
Зоммеру конечно нужна замена и с одной стороны есть Раду, хороший, средний вратарь, но не для основы топ клуба! Доннарума более статусный конечно же вариант, но бывают у него помутнения и привозит нелепые мячи....тут нужно подумать
Что касается Верратти, то игрок он отличный, новозрастной, понимаю, что для СерииА 32-33 года это еще не "пенсионер", но нужна ли Интеру "затычка" напару сезонов?!
А вот для самих игроков это будет отличный вариант, выступать будут на родине, в большом клубе, который борется за все трофеи, а для Верратти это может вообще быть первым клубом из Серии А, т.к до этого он никогда не выступал там)
Зоммеру конечно нужна замена и с одной стороны есть Раду, хороший, средний вратарь, но не для основы топ клуба! Доннарума более статусный конечно же вариант, но бывают у него помутнения и привозит нелепые мячи....тут нужно подумать
Что касается Верратти, то игрок он отличный, новозрастной, понимаю, что для СерииА 32-33 года это еще не "пенсионер", но нужна ли Интеру "затычка" напару сезонов?!
А вот для самих игроков это будет отличный вариант, выступать будут на родине, в большом клубе, который борется за все трофеи, а для Верратти это может вообще быть первым клубом из Серии А, т.к до этого он никогда не выступал там)