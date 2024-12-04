«Интер» хочет подписать Доннарумму и Верратти

Самый несчастный фаворит сезона. У ЦСКА всего одна победа в пяти последних турах РПЛ У тренера и футболистов мало что получается.

«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (04.12.2024) В 14 туре АПЛ «Манчестер Сити» встретится с «Ноттингем Форест» на своем стадионе