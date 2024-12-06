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Иван Сергеев: «У меня нет машины. Передвигаюсь на такси или пешком»

вчера, 20:07

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев рассказал, что у него нет машины.

У меня нет машины. Спокойно могу передвигаться на такси или пешком. Нет желания водить машину, и всё. Даже когда получил хорошие деньги, сказал, что сначала куплю квартиру. Многие футболисты, получая хорошую зарплату, покупают машину, но у меня такого нет. Приобрёл квартиру в Питере. Для меня это приобретение, вложение. Не знаю, как будет дальше в моей жизни. Может, буду там жить, а может, уеду в родной Череповец. Пока не могу сказать.

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:26
Рационально.
Вещий
Вещий
вчера в 20:34
"Наши люди в булочную на такси не ездят!"....:))))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:20
Как все обычные люди,пешком или такси.
Гость
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