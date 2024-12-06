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Григорий Иванов: «Зачем писать про моё здоровье? Не стоит эту тему трогать»

вчера, 13:27

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о том, что у него серьёзные проблемы со здоровьем.

Вообще, про «Урал» публикуют много неточностей. Могу заявить, что наш губернатор никогда в жизни не говорил мне, какие решения я должен принимать по «Уралу». Повторяю, глава области никогда не влезал в жизнь нашей команды! При этом интересуется, в курсе событий. Но он не снимает и не назначает тренеров! А то пишут, что именно губернатор решил судьбу Евгения Аверьянова... Зачем? Никогда такого не было, чтобы губернатор зашёл в раздевалку и заявил: вы не так играете. Никогда!

Зачем писать про моё здоровье? Это же моя личная жизнь. Я никому не рассказываю. Не стоит эту тему трогать. Всё нормально. Вы же видите меня по телевизору на футболе. Я с командой. Каждый день хожу на работу. Что ещё нужно?

Моя главная футбольная цель вернуть «Урал» в РПЛ. И, конечно, сейчас много внимания уделяем академии, нашей молодёжи. Надо воспитывать игроков для сборной. Стремиться к этому.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:25
согласимся с Григорием и поддержим его !
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:44
В этом Григорий абсолютно прав - каждый человек, имеет право на личную жизнь.
Гость
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