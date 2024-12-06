Григорий Иванов: «Зачем писать про моё здоровье? Не стоит эту тему трогать»

Президент «Урала» отреагировал на информацию о том, что у него серьёзные проблемы со здоровьем.

Вообще, про «Урал» публикуют много неточностей. Могу заявить, что наш губернатор никогда в жизни не говорил мне, какие решения я должен принимать по «Уралу». Повторяю, глава области никогда не влезал в жизнь нашей команды! При этом интересуется, в курсе событий. Но он не снимает и не назначает тренеров! А то пишут, что именно губернатор решил судьбу Евгения Аверьянова... Зачем? Никогда такого не было, чтобы губернатор зашёл в раздевалку и заявил: вы не так играете. Никогда!

Зачем писать про моё здоровье? Это же моя личная жизнь. Я никому не рассказываю. Не стоит эту тему трогать. Всё нормально. Вы же видите меня по телевизору на футболе. Я с командой. Каждый день хожу на работу. Что ещё нужно?