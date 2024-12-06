В «Пари НН» отрицают причастность к коррупции в судействе

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вчера, 13:54

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что уверен в том, что в матче 24-го тура РПЛ 2022/2023 между нижегородцами и «Крыльями Советов» (2:1) не было подкупа судьи.

К нам никто не обращался. Если обратятся, то, конечно, всю информацию о том, как готовилась команда, кто её готовил, предоставим. В тот момент я ещё не работал в клубе, но уверен, что ничего не было.

Сообщается, что в вопросе коррупции в российском судействе губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев особо попросил обратить внимание на игры «Химки» — «Крылья Советов» (4:1, 24 апреля 2022 года) и «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1, 23 апреля 2023 года).