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В «Пари НН» отрицают причастность к коррупции в судействе

вчера, 13:54
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что уверен в том, что в матче 24-го тура РПЛ 2022/2023 между нижегородцами и «Крыльями Советов» (2:1) не было подкупа судьи.

К нам никто не обращался. Если обратятся, то, конечно, всю информацию о том, как готовилась команда, кто её готовил, предоставим.

В тот момент я ещё не работал в клубе, но уверен, что ничего не было.

Сообщается, что в вопросе коррупции в российском судействе губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев особо попросил обратить внимание на игры «Химки» — «Крылья Советов» (4:1, 24 апреля 2022 года) и «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1, 23 апреля 2023 года).

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:31, ред.
В сотый, тысячный, миллиардный раз приходится повторять для, извините, тугодумов, что подкуп арбитров имеет смысл в конце сезона, когда стоит вопрос ""быть или не быть", т.е. остаться в ПФЛ или вылететь в ФНЛ. С какой целью давать мзду арбитру в середине сезона, когда впереди ещё масса матчей, в которых можно потерять очки, и в которых решается судьба команды ? Братцы, помилуйте. Включите здравый смысл в конце концов.
adekvat
adekvat
вчера в 14:16
Еще пусть матч с Зенитом проверят не давнишний, по счету подозрительный очень.
Гость
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