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Семшов о тренерстве: «У меня нет предложений, зато есть у иностранцев»

вчера, 17:46

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о ситуации в российском футболе.

Если брать топ-тренера, вопросов нет. Но сейчас топ не поедет. А когда берут тех, кого мы видим, обидно за русских тренеров, много сделавших для нашего футбола – и как игроки, и как тренеры, – очень обидно. Везут начинающего иностранца и говорят, что он будет набираться практики. У меня вопрос – а мы где будем набираться практики? Это надо пересматривать. Меня не надо звать в «Торпедо» и «Динамо», достаточно позвать во Вторую лигу, чтобы набраться опыта и двигаться дальше. Но у меня нет ни одного предложения. Я не скрываю – у меня нет ни одного предложения. Зато есть у иностранцев, которые работали где-то и для нашего футбола ничего не сделали. Не говорю, что я сделал баснословно много для нашего футбола. Но играл на трех чемпионатах Европы и на чемпионате мира. Но меня никуда не зовут. Когда сейчас говорят, что Тедеско готов вернуться. Дружище, зачем ты здесь нужен? У нас свои есть. Ну просто смех.

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AleS
AleS
вчера в 20:12
Полностью согласен с Семшовым.
протон
протон
вчера в 18:02
Хлопать можно и дверью, и глазами, и дзюбить можно. Но я выбрал более культурное выражение . Я не имею право запретить возмущаться. Да ради Бога!
33fmq4tbrq3b
33fmq4tbrq3b
вчера в 17:59
Похоже Игорька цапнул Мостовой
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:57
Вот здесь добавить не чего - абсолютно согласен с позицией Семшова!
Гость
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