Семшов о тренерстве: «У меня нет предложений, зато есть у иностранцев»

Экс-полузащитник сборной России высказался о ситуации в российском футболе.

Если брать топ-тренера, вопросов нет. Но сейчас топ не поедет. А когда берут тех, кого мы видим, обидно за русских тренеров, много сделавших для нашего футбола – и как игроки, и как тренеры, – очень обидно. Везут начинающего иностранца и говорят, что он будет набираться практики. У меня вопрос – а мы где будем набираться практики? Это надо пересматривать. Меня не надо звать в «Торпедо» и «Динамо», достаточно позвать во Вторую лигу, чтобы набраться опыта и двигаться дальше. Но у меня нет ни одного предложения. Я не скрываю – у меня нет ни одного предложения. Зато есть у иностранцев, которые работали где-то и для нашего футбола ничего не сделали. Не говорю, что я сделал баснословно много для нашего футбола. Но играл на трех чемпионатах Европы и на чемпионате мира. Но меня никуда не зовут. Когда сейчас говорят, что Тедеско готов вернуться. Дружище, зачем ты здесь нужен? У нас свои есть. Ну просто смех.