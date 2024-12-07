Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Юран: «Я готов выучить английский язык, чтобы поработать в АПЛ»

вчера, 11:29

Тренер Сергей Юран заявил о готовности возглавить клуб АПЛ.

Я 10 лет поиграл в Европе. Это большой срок. Играл в четырех странах. Португалия, Англия, Германия и Австрия. Я знаю ментальность европейцев, поэтому мне будет проще, если поступит предложение из европейских клубов. Единственное, если португальский язык я знаю в совершенстве, то английский не идеально. Да, первое время рядом может быть переводчик, но я придерживаюсь того мнения, что тренер должен говорить с игроками на одном языке.

Я готов выучить английский язык, чтобы поработать в АПЛ. Но надо понимать, чтобы тренера пригласили в Англию, нужно что-то выиграть в своей стране. Давайте возьмем Хосепа Гвардиолу. До «Манчестер Сити» он работал помощником в «Барселоне», потом в молодежной команде, потом в основной, потом начал побеждать, переехал в Германию и только потом в Англию.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Юран: «Хотелось бы в качестве тренера вывести сборную России на ЧМ и Евро»
Вчера, 11:06
Ари назвал целью «Торпедо» победу в чемпионате России
06 декабря
Венгер станцевал в прямом эфире во время жеребьёвки Клубного ЧМ
06 декабря Фото
Месси порадовал жену, девушка Роналду загрустила. Что делали футболисты на этой неделе
06 декабряЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии6
Стал известен формат Суперлиги
05 декабря
Маскерано рассказал о взаимоотношениях с Месси в «Интер Майами»
04 декабря
Сортировать
Все комментарии
u3wg76gqh237
u3wg76gqh237
вчера в 14:18
Русский и то не усвоил, страшно подумать, как он будет говорить на английском, наверное, как Мутко.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 14:00
Не согласен, Серёга очень харизматичный тренер- мотиватор. Система немного…протухла.(
Я был на трибуне (наверное как и ты), когда НН красиво обыграл 3:1 Крылья. А там тренер сильный! Это была победа Юрана. Если он Спартак возглавит, сместит с трона Зенит сразу,)
Vladimir808
Vladimir808 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:52
Таки пусть готовится.)
Vladimir808
Vladimir808 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:51
Точно! Будет круто смотреться на бровке в одежде шейха.))
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:01
Изучай русский язык и в Химки... твой предел.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:18
А АПЛ готова к этому?
2s779hsqbd7m
2s779hsqbd7m
вчера в 12:15
Пора изучить английский а затем уже мечтать
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:36
В МС метит?))
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 11:31
Даже в РПЛ никому не нужен, а он про АПЛ мечтает
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 