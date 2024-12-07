Юран: «Я готов выучить английский язык, чтобы поработать в АПЛ»

Тренер заявил о готовности возглавить клуб АПЛ .

Я 10 лет поиграл в Европе. Это большой срок. Играл в четырех странах. Португалия, Англия, Германия и Австрия. Я знаю ментальность европейцев, поэтому мне будет проще, если поступит предложение из европейских клубов. Единственное, если португальский язык я знаю в совершенстве, то английский не идеально. Да, первое время рядом может быть переводчик, но я придерживаюсь того мнения, что тренер должен говорить с игроками на одном языке.