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«Тоттенхэм» не планирует увольнять Постекоглу

сегодня, 08:16

Лондонский «Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков после 15 туров. «Шпоры» выиграли лишь один из семи последних матчей – против «Манчестер Сити» (4:0).

8 декабря «Тоттенхэм» упустил преимущество в два мяча над «Челси» и проиграл со счетом 3:4.

Несмотря на неубедительные результаты, клуб не хочет принимать поспешных решений. Анге Постекоглу сохраняет поддержку руководства «шпор», но предстоящая серия матчей против «Рейнджерс», «Саутгемптона», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» может сыграть важную роль в вопросе о будущем австралийского специалиста.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:52
пороть горячку не следует
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 09:14, ред.
Тяжело будет найти второго Сона.
Соланке возможно выйдет на уровень Кейна, а вот корейца заменить будет сложно. Им скорее всего повезло с тем что нашли такого быстрого вингера за копейки, вингера который можно поставить на один уровень с Винисиусом и Салахом.
Да они могут набирать таких как Кулусевски и Джонсон, но решать в важных матчах скорее всего не смогут.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:10
Дыма без огня не бывает, Постекоглу не даёт тот результат, которого от него ждут хозяева... Видимо они хотят сначала найти подходящую замену тренеру, а потом уже его уволить. А еще бы усилить команду свежими игроками.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 09:09
Наверное с учётом того, что у Тоттенхэма нет Кейна и Сон уже проходит пик, нет Алли (который быстро растерял форму), нет Моуры и ему уже 32 года.
Да у Тоттенхэма есть талантливый Соланке и Кулусевски, но все равно Тоттенхэм уже не тот что раньше. Максимум из этого состава если выжать, то сделать чемпионом будет уже сложно. То что Тоттенхэм проиграл Челси это скорее всего закономерно, чем случайно. Очевидно Челси хорошо закупился топ игроками и они дали бы о себе знать. Просто Поттер и Почеттино настолько сдулись, что уже не хотят лепить команду.
А если уйдёт Сон, то у них не будет дополнительной ударной силы в атаке, тем самым уровень Тоттенхэма скатится ещё ниже.
Наверное Постекоглу показывает не самый плохой результат с Тоттенхэмом.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:33
Ну если их работа тренера устраивает то зачем увольнять
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:17
Тоже являюсь сторонником того, что тренеру нужно дать поработать...
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