«Тоттенхэм» не планирует увольнять Постекоглу

Лондонский «Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков после 15 туров. «Шпоры» выиграли лишь один из семи последних матчей – против «Манчестер Сити» (4:0).
8 декабря «Тоттенхэм» упустил преимущество в два мяча над «Челси» и проиграл со счетом 3:4.
Несмотря на неубедительные результаты, клуб не хочет принимать поспешных решений. Анге Постекоглу сохраняет поддержку руководства «шпор», но предстоящая серия матчей против «Рейнджерс», «Саутгемптона», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» может сыграть важную роль в вопросе о будущем австралийского специалиста.
Да у Тоттенхэма есть талантливый Соланке и Кулусевски, но все равно Тоттенхэм уже не тот что раньше. Максимум из этого состава если выжать, то сделать чемпионом будет уже сложно. То что Тоттенхэм проиграл Челси это скорее всего закономерно, чем случайно. Очевидно Челси хорошо закупился топ игроками и они дали бы о себе знать. Просто Поттер и Почеттино настолько сдулись, что уже не хотят лепить команду.
А если уйдёт Сон, то у них не будет дополнительной ударной силы в атаке, тем самым уровень Тоттенхэма скатится ещё ниже.
Наверное Постекоглу показывает не самый плохой результат с Тоттенхэмом.
Да у Тоттенхэма есть талантливый Соланке и Кулусевски, но все равно Тоттенхэм уже не тот что раньше. Максимум из этого состава если выжать, то сделать чемпионом будет уже сложно. То что Тоттенхэм проиграл Челси это скорее всего закономерно, чем случайно. Очевидно Челси хорошо закупился топ игроками и они дали бы о себе знать. Просто Поттер и Почеттино настолько сдулись, что уже не хотят лепить команду.
А если уйдёт Сон, то у них не будет дополнительной ударной силы в атаке, тем самым уровень Тоттенхэма скатится ещё ниже.
Наверное Постекоглу показывает не самый плохой результат с Тоттенхэмом.