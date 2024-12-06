Флик сообщил двум игрокам «Барселоны», что не рассчитывает на них

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сообщил нападающему каталонцев Ансу Фати и защитнику Эрику Гарсии, что им будет очень сложно получить игровые минуты сейчас, когда большая часть команды здорова. Немец сказал игрокам, что им будет лучше покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
Фати в текущем сезоне провёл семь матчей, в которых отметился жёлтой карточкой. Сейчас 22-летний вингер, которым интересуются в Саудовской Аравии, травмирован. На счету Гарсии 10 матчей, в которых он отметился голевой передачей и получил красную карточку. 23-летний испанец недавно восстановился после травмы.
операция была сделано, но поторопились в восстановительный период.
после Фати никаких выводов не сделали Барселона.
так и будут кидать в топку и ломать молодых талантов.
зато можно покричать "урааааа, у нас лучшая академия!!!"
раньше молодые звезды постепенно крепли и становились лучшими.
сейчас темп игры гораздо выше, чем раньше и игр больше.
травмы тяжелые, Фати, Гави, Педри, сколько еще таких будут?!
понятно, что не от хорошей жизни так ведет клуб.
спасибо мерзавцу бартомеу, наруководил так, что за одно поколение не разгребешь. очень очень очень жаль, что Фати превратился не в звезду Барселоны, а в обыкновенного травмата.
пока есть интерес от саудовских клубов, надо продать и забыть о Фати.
операция была сделано, но поторопились в восстановительный период.
после Фати никаких выводов не сделали Барселона.
так и будут кидать в топку и ломать молодых талантов.
зато можно покричать "урааааа, у нас лучшая академия!!!"
раньше молодые звезды постепенно крепли и становились лучшими.
сейчас темп игры гораздо выше, чем раньше и игр больше.
травмы тяжелые, Фати, Гави, Педри, сколько еще таких будут?!
понятно, что не от хорошей жизни так ведет клуб.
спасибо мерзавцу бартомеу, наруководил так, что за одно поколение не разгребешь. очень очень очень жаль, что Фати превратился не в звезду Барселоны, а в обыкновенного травмата.
пока есть интерес от саудовских клубов, надо продать и забыть о Фати.