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Флик сообщил двум игрокам «Барселоны», что не рассчитывает на них

вчера, 16:51

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сообщил нападающему каталонцев Ансу Фати и защитнику Эрику Гарсии, что им будет очень сложно получить игровые минуты сейчас, когда большая часть команды здорова. Немец сказал игрокам, что им будет лучше покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Фати в текущем сезоне провёл семь матчей, в которых отметился жёлтой карточкой. Сейчас 22-летний вингер, которым интересуются в Саудовской Аравии, травмирован. На счету Гарсии 10 матчей, в которых он отметился голевой передачей и получил красную карточку. 23-летний испанец недавно восстановился после травмы.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:18
как жаль, что с Фати так вышло ...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:45
травма в матче с бетисом разрушила карьера Фати.
операция была сделано, но поторопились в восстановительный период.
после Фати никаких выводов не сделали Барселона.
так и будут кидать в топку и ломать молодых талантов.
зато можно покричать "урааааа, у нас лучшая академия!!!"
раньше молодые звезды постепенно крепли и становились лучшими.
сейчас темп игры гораздо выше, чем раньше и игр больше.
травмы тяжелые, Фати, Гави, Педри, сколько еще таких будут?!
понятно, что не от хорошей жизни так ведет клуб.
спасибо мерзавцу бартомеу, наруководил так, что за одно поколение не разгребешь. очень очень очень жаль, что Фати превратился не в звезду Барселоны, а в обыкновенного травмата.
пока есть интерес от саудовских клубов, надо продать и забыть о Фати.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 17:28
Ценник не большой, довольно молодые ... может их в Челси? там таких собирают )))
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:24
А ведь раньше Фати хвалили...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:23
От Фати надо было избавиться давно,хркстальный,стеклянный,оловянный.
Вещий
Вещий
вчера в 16:53
Придется агентам суетиться чтобы найти им клуб... временя есть нужно работать.
Гость
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