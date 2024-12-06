Флик сообщил двум игрокам «Барселоны», что не рассчитывает на них

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вчера, 16:51

Главный тренер «Барселоны» сообщил нападающему каталонцев и защитнику , что им будет очень сложно получить игровые минуты сейчас, когда большая часть команды здорова. Немец сказал игрокам, что им будет лучше покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Фати в текущем сезоне провёл семь матчей, в которых отметился жёлтой карточкой. Сейчас 22-летний вингер, которым интересуются в Саудовской Аравии, травмирован. На счету Гарсии 10 матчей, в которых он отметился голевой передачей и получил красную карточку. 23-летний испанец недавно восстановился после травмы.