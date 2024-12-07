Игрок «Зенита» Педро хочет сыграть на чемпионате мира-2026

Нападающий «Зенита» полагает, что у него есть шансы сыграть на чемпионате мира-2026.

Возможно ли попасть в сборную на ЧМ -2026 из «Зенита»? Конечно, возможно! За «Зенитом» много следят, это видно. Мы много работаем для этого. Играем международные матчи, клуб делает очень много, чтобы команда оставалась на качественном мировом уровне, а для меня сборная — это одна из самых больших целей.

Надеть футболку основной сборной Бразилии — мечта всей жизни. Я буду много работать для этого. Тем более иметь возможность сыграть на чемпионате мира. Надеюсь, хорошо проявить себя, чтобы, когда попаду туда, остаться в сборной.