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Игрок «Зенита» Педро хочет сыграть на чемпионате мира-2026

вчера, 11:02

Нападающий «Зенита» Педро полагает, что у него есть шансы сыграть на чемпионате мира-2026.

Возможно ли попасть в сборную на ЧМ-2026 из «Зенита»? Конечно, возможно! За «Зенитом» много следят, это видно. Мы много работаем для этого. Играем международные матчи, клуб делает очень много, чтобы команда оставалась на качественном мировом уровне, а для меня сборная — это одна из самых больших целей.

Надеть футболку основной сборной Бразилии — мечта всей жизни. Я буду много работать для этого. Тем более иметь возможность сыграть на чемпионате мира. Надеюсь, хорошо проявить себя, чтобы, когда попаду туда, остаться в сборной.

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Все комментарии
nubom
nubom
вчера в 15:02
Чтобы заметили в Бразилии, надо в Зените при атаке чаще брать игру на себя..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:12
Вини на лавку!))))
c7kqrsdvv9ks
c7kqrsdvv9ks
вчера в 11:11
Каждый бразилец мечтает повторить судьбу Пеле
Гость
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