«Реал» подпишет защитника «Ливерпуля»

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сегодня, 09:37

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии летом присоединится к «Реалу» на правах свободного агента, так как его контракт с «красными» подойдёт к концу. Между игроком и мадридским клубом уже существуют договорённости о переходе. «Реал» видит в Александере-Арнольде ключевого игрока правого фланга обороны, который заменит Даниэля Карвахаля.

Напомним, 26-летний англичанин — воспитанник «Ливерпуля». В текущем сезоне Александер-Арнольд сыграл 13 матчей в АПЛ (3 ассиста и 3 жёлтых карточки) и 5 матчей в Лиге чемпионов (ассист).

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о продлении контрактов с лидерами команды.