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«Реал» подпишет защитника «Ливерпуля»

сегодня, 09:37

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд летом присоединится к «Реалу» на правах свободного агента, так как его контракт с «красными» подойдёт к концу. Между игроком и мадридским клубом уже существуют договорённости о переходе. «Реал» видит в Александере-Арнольде ключевого игрока правого фланга обороны, который заменит Даниэля Карвахаля.

Напомним, 26-летний англичанин — воспитанник «Ливерпуля». В текущем сезоне Александер-Арнольд сыграл 13 матчей в АПЛ (3 ассиста и 3 жёлтых карточки) и 5 матчей в Лиге чемпионов (ассист).

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о продлении контрактов с лидерами команды.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:11
Пассажир зачётный - берём!
амурец
амурец
сегодня в 11:17, ред.
Конечно Карвахалю он уступает, но заменить его сможет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:49
Лишним точно не будет.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:01
Как защитник, в плане именно защиты, он далеко не идеален.
shur
shur ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 09:47
...Я бы за одну улыбку его в Реал взял, ждём .......!!!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:39
Нормальный защитник подойдет Реалу.
Гость
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