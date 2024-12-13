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Тренер «Саутгемптона»: «Мы не продадим Диблинга в „Манчестер Юнайтед“»

13 декабря 2024, 22:09

Главный тренер «Саутгемптона» Рассел Мартин прокомментировал слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику Тайлеру Диблингу.

До меня дошли слухи о том, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить 21 млн фунтов стерлингов за Тайлера Диблинга. Я не уверен, что они получат его за такие деньги. Мы предложили ему новый контракт, он очень хороший, но его агент пока не согласен подписывать сделку.

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Все комментарии
Alex Riddle
Alex Riddle
14 декабря в 04:31
Уилфрид За, Дэниел Джеймс из той же категории - купили, затем продали...
Ice van Reed
Ice van Reed
13 декабря в 22:29
В эту игру могут играть двое

Аморим: «Антони? Не думаю, что вы получите хотя бы его бровь за £20 млн».
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
13 декабря в 22:26
Диблинги какие-то)))
STVA 1
STVA 1
13 декабря в 22:20
Парень стоит пятерку! Предложили в 4 раза больше!
shur
shur
13 декабря в 22:20
...а у малыша Диблинга - Дриблинг хороший...?!?!?!
Гость
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