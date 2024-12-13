Тренер «Саутгемптона»: «Мы не продадим Диблинга в „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер «Саутгемптона» прокомментировал слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику .

До меня дошли слухи о том, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить 21 млн фунтов стерлингов за Тайлера Диблинга. Я не уверен, что они получат его за такие деньги. Мы предложили ему новый контракт, он очень хороший, но его агент пока не согласен подписывать сделку.