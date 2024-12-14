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«Бока Хуниорс» в январе попытается подписать Серхио Рамоса

сегодня, 09:24

Центральный защитник Серхио Рамос может продолжить карьеру в составе «Бока Хуниорс».

По информации источника, аргентинский клуб в январе попытается подписать 38-летнего испанца. Президент «Бока Хуниорс» Хуан Рикельме лично проведёт телефонный разговор с Рамосом.

Последним клубом Рамоса была «Севилья», в которой игрок начинал свою профессиональную карьеру.

38-летний футболист вернулся в родную команду летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее защитник также выступал за мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен».

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Все комментарии
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 09:43
...завяжешь тут, когда президенты названивают, лично! Мог бы и Реалу подсобить, пока лазарет,пока Мбаппе заиграет, пока Вини ЗМ дадут,а тут и на пенсию,заслуженную(Шутка Бро)...!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:33
Серёге пора завязать с футболом. Хватит уже
Гость
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