«Бока Хуниорс» в январе попытается подписать Серхио Рамоса

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сегодня, 09:24

Центральный защитник может продолжить карьеру в составе «Бока Хуниорс».

По информации источника, аргентинский клуб в январе попытается подписать 38-летнего испанца. Президент «Бока Хуниорс» Хуан Рикельме лично проведёт телефонный разговор с Рамосом.

Последним клубом Рамоса была «Севилья», в которой игрок начинал свою профессиональную карьеру.

38-летний футболист вернулся в родную команду летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее защитник также выступал за мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен».