Газзаев назвал лучших игроков чемпионата России в 2024 году

Бывший тренер ЦСКА рассказал, кого он считает лучшими футболистами РПЛ в 2024 году.

Назову Кордобу из «Краснодара». Он и концовку прошлого сезона качественно провел, и в этом сезоне не сдает своих позиций. Также отмечу Батракова и Тюкавина. Очень жаль, что получил травму Глушенков, который просто блестяще начал чемпионат. Повреждение выбило его из колеи. В последних турах он уже выглядел не столь ярко