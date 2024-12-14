Газзаев назвал лучших игроков чемпионата России в 2024 году

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, кого он считает лучшими футболистами РПЛ в 2024 году.
Назову Кордобу из «Краснодара». Он и концовку прошлого сезона качественно провел, и в этом сезоне не сдает своих позиций. Также отмечу Батракова и Тюкавина. Очень жаль, что получил травму Глушенков, который просто блестяще начал чемпионат. Повреждение выбило его из колеи. В последних турах он уже выглядел не столь ярко
Кордоба это мистер мимо
Кордоба это мистер мимо
Особое внимание заслуживают слова о Глушенкове. Его травма действительно стала большим ударом для игрока и команды, но важно отметить, что даже после восстановления он продолжает бороться за место в составе, несмотря на сложности. Это говорит о его характере и желании вернуться на прежний уровень.
Особое внимание заслуживают слова о Глушенкове. Его травма действительно стала большим ударом для игрока и команды, но важно отметить, что даже после восстановления он продолжает бороться за место в составе, несмотря на сложности. Это говорит о его характере и желании вернуться на прежний уровень.