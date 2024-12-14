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Газзаев назвал лучших игроков чемпионата России в 2024 году

сегодня, 11:48

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, кого он считает лучшими футболистами РПЛ в 2024 году.

Назову Кордобу из «Краснодара». Он и концовку прошлого сезона качественно провел, и в этом сезоне не сдает своих позиций. Также отмечу Батракова и Тюкавина. Очень жаль, что получил травму Глушенков, который просто блестяще начал чемпионат. Повреждение выбило его из колеи. В последних турах он уже выглядел не столь ярко

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:08
Видно, что не следит за чемпионатом от слова совсем.
Кордоба это мистер мимо
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:00
Как только я вижу Газзаева сразу вспоминаю, кто угробил Футбольный клуб Алания Владикавказ. На днях Путин его наградил за какие-то заслуги - умеет Валерий Георгиевич пускать пыль глаза. Кстати, его очень сильно не уважают в Северной Осетии.
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сегодня в 11:53
Валерий Газзаев всегда был известен своим умением оценивать потенциал футболистов, поэтому его мнение о лучших игроках РПЛ в 2024 году заслуживает внимания. Выбор Кордобы из "Краснодара" вполне обоснован – этот игрок действительно демонстрирует стабильную игру и является одним из ключевых игроков своей команды. Отметив также Батракова и Тюкавина, Газзаев подчеркивает важность молодых талантов в современном футболе.

Особое внимание заслуживают слова о Глушенкове. Его травма действительно стала большим ударом для игрока и команды, но важно отметить, что даже после восстановления он продолжает бороться за место в составе, несмотря на сложности. Это говорит о его характере и желании вернуться на прежний уровень.
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