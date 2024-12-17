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Определено расписание игр плей-офф Кубка России

сегодня, 22:43

Опубликовано расписание матчей плей-офф Кубка России.

Путь регионов

1/4 финала. Второй этап

11 марта (вторник)

18:00. «Динамо» (Махачкала) – «Локомотив» (Москва)

20:30. «Краснодар» – «Ахмат» (Грозный)

12 марта (среда)

16:00. «Акрон» (Тольятти) – «Спартак» (Москва)

16:00. «Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Казань)

Путь РПЛ

1/2 финала. Первые матчи

12 марта (среда)

18:15. «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

20:30. ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Москва)

Примечание: время начала матчей – московское.

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