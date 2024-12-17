Определено расписание игр плей-офф Кубка России

Опубликовано расписание матчей плей-офф Кубка России.
Путь регионов
1/4 финала. Второй этап
11 марта (вторник)
18:00. «Динамо» (Махачкала) – «Локомотив» (Москва)
20:30. «Краснодар» – «Ахмат» (Грозный)
12 марта (среда)
16:00. «Акрон» (Тольятти) – «Спартак» (Москва)
16:00. «Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Казань)
Путь РПЛ
1/2 финала. Первые матчи
12 марта (среда)
18:15. «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
20:30. ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Москва)
Примечание: время начала матчей – московское.