Российский специалист Андрей Канчельскис возглавил брянское «Динамо». Тренеру поставлена задача за год вернуть команду во Вторую лигу. Дивизион А. Группу «Серебро».
В текущем сезоне «Динамо» заняло пятое место и уступило в стыковых матчах за право остаться в Группе «Серебро» «Иртышу» (0:0, 0:2).
Напомним, Канчельскис тренировал: «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Юрмалу», «Солярис», «Навбахор» и «Джалал-Абад».
приветствует своего наставника,это конечно не МЮ,а тем более не
"Спартак", но жить можно,только осторожно,партизаны же...!!!
приветствует своего наставника,это конечно не МЮ,а тем более не
"Спартак", но жить можно,только осторожно,партизаны же...!!!