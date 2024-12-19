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Канчельскис возглавил брянское «Динамо»

сегодня, 15:49

Российский специалист Андрей Канчельскис возглавил брянское «Динамо». Тренеру поставлена задача за год вернуть команду во Вторую лигу. Дивизион А. Группу «Серебро».

В текущем сезоне «Динамо» заняло пятое место и уступило в стыковых матчах за право остаться в Группе «Серебро» «Иртышу» (0:0, 0:2).

Напомним, Канчельскис тренировал: «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Юрмалу», «Солярис», «Навбахор» и «Джалал-Абад».

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 18:37
Думаю скорее всего до первого стакана)))
shur
shur
сегодня в 18:25, ред.
...даешь Вторую Лигу! Команда Брянских Партизан,она же "Динамо"
приветствует своего наставника,это конечно не МЮ,а тем более не
"Спартак", но жить можно,только осторожно,партизаны же...!!!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:10
Планировал в Спартак, а оказался в Динамо.))
112910415
112910415
сегодня в 17:09
ещё вчера в спортдиры Спартака просился ?!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:55
Ну вот, пристроился Канчельскис... Мне кажется, что Динамо сделало огромную ошибку, приглашая на должность главного тренера обыкновенного болтуна. Интересно, сколько он продержится?
mgzvaxcgxvw2
mgzvaxcgxvw2
сегодня в 16:49
Очень жалко Динамо, тренер ему попался никудышний.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:37
Жаль конечно Брянское Динамо!
Брулин
Брулин
сегодня в 16:23
Перенесёт тактические знания Фергюсона наверное
tpk24yn3sa4j
tpk24yn3sa4j
сегодня в 16:17
Сейчас быстренько там со всеми разругается и свалит
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 16:10
Приветствую Толя! А был ли тренер?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:53
Ну что же, удачи нашему титулованному игроку в прошлом...
shlomo
shlomo
сегодня в 15:52
Совсем опустился как тренер.... может пора и заканчивать с этим.
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