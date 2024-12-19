Канчельскис возглавил брянское «Динамо»

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сегодня, 15:49

Российский специалист возглавил брянское «Динамо». Тренеру поставлена задача за год вернуть команду во Вторую лигу. Дивизион А. Группу «Серебро».

В текущем сезоне «Динамо» заняло пятое место и уступило в стыковых матчах за право остаться в Группе «Серебро» «Иртышу» (0:0, 0:2).