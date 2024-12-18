Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Химки» назвали имя нового гендиректора

сегодня, 14:43

Генеральным директором «Химок» назначен Дмитрий Брехов. Ранее эту должность покинул Николай Оленев.

Брехов прокомментировал:

Рад возможности трудиться на благо ФК «Химки» в новом качестве. В ближайших планах – поступательное развитие команды и клуба, оптимизация внутренних процессов, рост спортивных результатов и усиление инфраструктуры. После Нового года игроки и тренеры отправятся на тренировочные сборы в Турцию, рассчитываем подойти к весенней части чемпионата РПЛ хорошо подготовленными и конкурентоспособными.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Химки» объявили об уходе генерального директора
Сегодня, 14:22
Губернатор Ярославской области сообщил об уходе Черышева из «Шинника»
Вчера, 16:38
Официально«Оренбург» подтвердил уход президента клуба
Вчера, 14:16
СлухиПрезидент «Оренбурга» покинул свой пост
Вчера, 12:47
Официально«Ред Булл Зальцбург» уволил Лейндерса с поста главного тренера
16 декабря
ОфициальноИзбран новый глава Королевской испанской футбольной федерации
16 декабря
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:21
А как же без спонсоров быть !??)
Futurista
Futurista
сегодня в 15:08, ред.
Брехов - хорошая фамилия для гендиректора...ну и Оленев...поэтому и покинул должность)...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:48
Пожелаю удачи ему.... посмотрим что сумеет сделать для Химок.
a83s9rrxfmpa
a83s9rrxfmpa
сегодня в 14:44
В пердиве хлопот у него будет много
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:44
Как бы из него не сделали козла отпущения...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 