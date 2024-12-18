«Химки» назвали имя нового гендиректора

Генеральным директором «Химок» назначен Дмитрий Брехов. Ранее эту должность покинул Николай Оленев.
Брехов прокомментировал:
Рад возможности трудиться на благо ФК «Химки» в новом качестве. В ближайших планах – поступательное развитие команды и клуба, оптимизация внутренних процессов, рост спортивных результатов и усиление инфраструктуры. После Нового года игроки и тренеры отправятся на тренировочные сборы в Турцию, рассчитываем подойти к весенней части чемпионата РПЛ хорошо подготовленными и конкурентоспособными.