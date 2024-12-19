Тренер из чемпионата Саудовской Аравии возглавил «Вулверхэмптон»

Главный тренер «Аль-Шабаба» Витор Перейра возглавил «Вулверхэмптон». Контракт подписан до июня 2026 года. «Аль-Шабаб» получил компенсацию в размере одного миллиона фунтов стерлингов. Скоро «Вулверхэмптон» объявит о назначении официально.
Перейра руководил следующими командами: «Санжоаненсе», «Эспиньо», «Санта Клара», «Порту», «Аль-Ахли», «Олимпиакос», «Фенербахче», «Мюнхен 1860», «Шанхай СИПГ», «Коринтианс», «Фламенго» и «Аль-Шабаб». 56-летний португальский тренер выигрывал: дважды Суперкубок и чемпионат Португалии, Кубок и чемпионат Греции, чемпионат и Суперкубок Китая.
Напомним, 15 декабря «Вулверхэмптон» уволил Гари О’Нила.
Переход в Английскую Премьер-лигу – это новый этап в карьере Перейры, и будет интересно посмотреть, сможет ли он проявить себя в одном из самых конкурентных чемпионатов мира. Компенсация в один миллион фунтов за его переход кажется относительно небольшой суммой, учитывая его достижения и потенциал.
"Вулверхэмптону" предстоит серьезная работа, чтобы вернуться в борьбу за высокие места после не самого удачного старта сезона. Но если Перейре удастся привнести ту же дисциплину и стратегическое мышление, которые помогли ему добиться успеха в других командах, у клуба есть все шансы улучшить свои позиции.
Переход в Английскую Премьер-лигу – это новый этап в карьере Перейры, и будет интересно посмотреть, сможет ли он проявить себя в одном из самых конкурентных чемпионатов мира. Компенсация в один миллион фунтов за его переход кажется относительно небольшой суммой, учитывая его достижения и потенциал.
"Вулверхэмптону" предстоит серьезная работа, чтобы вернуться в борьбу за высокие места после не самого удачного старта сезона. Но если Перейре удастся привнести ту же дисциплину и стратегическое мышление, которые помогли ему добиться успеха в других командах, у клуба есть все шансы улучшить свои позиции.