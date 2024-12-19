Тренер из чемпионата Саудовской Аравии возглавил «Вулверхэмптон»

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сегодня, 10:18

Главный тренер «Аль-Шабаба» возглавил «Вулверхэмптон». Контракт подписан до июня 2026 года. «Аль-Шабаб» получил компенсацию в размере одного миллиона фунтов стерлингов. Скоро «Вулверхэмптон» объявит о назначении официально.

Перейра руководил следующими командами: «Санжоаненсе», «Эспиньо», «Санта Клара», «Порту», «Аль-Ахли», «Олимпиакос», «Фенербахче», «Мюнхен 1860», «Шанхай СИПГ», «Коринтианс», «Фламенго» и «Аль-Шабаб». 56-летний португальский тренер выигрывал: дважды Суперкубок и чемпионат Португалии, Кубок и чемпионат Греции, чемпионат и Суперкубок Китая.

Напомним, 15 декабря «Вулверхэмптон» уволил Гари О’Нила.