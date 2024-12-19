«Атлетико» намерен приобрести полузащитника «Валенсии»

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сегодня, 17:02

«Атлетико» ведёт переговоры с «Валенсией» о покупке полузащитника молодёжной сборной Испании в зимнее трансферное окно. Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне высоко оценивает качества футболиста и хочет видеть его в своей команде. «Атлетико» проявлял интерес к Герре ещё летом. «Валенсия» не намерена продавать хавбека. Однако финансовые проблемы и желание самого Герры перейти в более статусный клуб могут поспособствовать данному трансферу.

Напомним, 21-летний центральный полузащитник находится в системе «Валенсии» с 2019 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Герра сыграл в Ла Лиге 15 матчей, в которых отметился ассистом. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» следит за ситуацией вокруг нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.