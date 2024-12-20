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Президент «Марселя»: «Наша дверь для Погба не закрыта»

сегодня, 11:16

Президент «Марселя» Пабло Лонгория высказался о предположительном интересе клуба к полузащитнику Полю Погба.

Все спрашивают у меня про Поля Погба! Это невероятный игрок и невероятная личность, я знал его еще в «Ювентусе». Я был одним из первых, кто был рад отмене его дисквалификации. У Мехди Бенатиа (спортивный директор провансальцев — прим. ред.) тоже с ним прекрасные взаимоотношения. Да, мы написали Полю поздравительные сообщения, чтобы выразить нашу радость. Когда я работал в «Ювентусе», он был суперзвездой, занял третье место в списке «Золотого мяча».

Сейчас нет продвинутых переговоров. На этой неделе у нас состоится внутреннее заседание касательно трансферных целей. Что касается Поля, то нам нужно его изучить. Мы всегда стремимся использовать возможности, чтобы приглашать сильных игроков, как это было с Рабьо и Хейбьергом. С Погба не было встреч и обсуждений. Наша дверь не закрыта, но это порождает слухи, на рынке гораздо больше предположений, чем реальности.

Ранее спортивный директор «Олимпика» также дал комментарий по теме.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:50
Не нужен он Марселю.... только все может испортить в игре команды.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:36
Погба уже для большого футбола умер .
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:17
Какой "востребованный" последнее время Погба....
uzcu8y2x3a9d
uzcu8y2x3a9d
сегодня в 12:13
Только Погба в нее не войдет.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:40
Думаю всё упрётся зарплату погба А так конечно они могут его взять
Гость
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