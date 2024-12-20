Президент «Марселя»: «Наша дверь для Погба не закрыта»

Президент «Марселя» высказался о предположительном интересе клуба к полузащитнику .

Все спрашивают у меня про Поля Погба! Это невероятный игрок и невероятная личность, я знал его еще в «Ювентусе». Я был одним из первых, кто был рад отмене его дисквалификации. У Мехди Бенатиа (спортивный директор провансальцев — прим. ред.) тоже с ним прекрасные взаимоотношения. Да, мы написали Полю поздравительные сообщения, чтобы выразить нашу радость. Когда я работал в «Ювентусе», он был суперзвездой, занял третье место в списке «Золотого мяча».

Сейчас нет продвинутых переговоров. На этой неделе у нас состоится внутреннее заседание касательно трансферных целей. Что касается Поля, то нам нужно его изучить. Мы всегда стремимся использовать возможности, чтобы приглашать сильных игроков, как это было с Рабьо и Хейбьергом. С Погба не было встреч и обсуждений. Наша дверь не закрыта, но это порождает слухи, на рынке гораздо больше предположений, чем реальности.