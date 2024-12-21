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«Челси» хочет подписать вратаря «Боруссии» Дортмунд

21 декабря 2024, 11:08

Вратарь «Боруссии» Дортмунд Грегор Кобель может продолжить карьеру в «Челси».

Как сообщается, лондонский клуб рассматривает вариант с подписанием швейцарца. «Синие» считают, что в их составе Кобель может стать одним из лучших голкиперов мира.

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Romeo 777
Romeo 777
21 декабря в 12:00
Санчес наш…порой делает такие нереальные сейвы, а когда мяч попадает в его в ноги, сердце замирает, с его то неуверенной игрой в пас и любовью отдать пас в ноги сопернику 😁
sihafazatron
sihafazatron
21 декабря в 11:19
10-го вратаря надо подписать срочно)))
А вообще Кобель хороший кипер! Посильнее Санчеса
Гость
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