«Челси» хочет подписать вратаря «Боруссии» Дортмунд

Вратарь «Боруссии» Дортмунд Грегор Кобель может продолжить карьеру в «Челси».
Как сообщается, лондонский клуб рассматривает вариант с подписанием швейцарца. «Синие» считают, что в их составе Кобель может стать одним из лучших голкиперов мира.
Вратарь «Боруссии» Дортмунд Грегор Кобель может продолжить карьеру в «Челси».
Как сообщается, лондонский клуб рассматривает вариант с подписанием швейцарца. «Синие» считают, что в их составе Кобель может стать одним из лучших голкиперов мира.
А вообще Кобель хороший кипер! Посильнее Санчеса
А вообще Кобель хороший кипер! Посильнее Санчеса