«Челси» хочет подписать вратаря «Боруссии» Дортмунд

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21 декабря 2024, 11:08

Вратарь «Боруссии» Дортмунд может продолжить карьеру в «Челси».

Как сообщается, лондонский клуб рассматривает вариант с подписанием швейцарца. «Синие» считают, что в их составе Кобель может стать одним из лучших голкиперов мира.