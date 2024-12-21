Спортивный директор «Факела» опроверг возможную аренду Зорина у «Спартака»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов заявил, что воронежцы не планируют арендовать полузащитника «Спартака» Даниила Зорина. По его словам, воронежский клуб не вел переговоров с представителями красно-белых.
Факел» может арендовать у «Спартака» Даниила Зорина? Это неправда, мы не вели диалог ни с представителями Зорина, ни со «Спартаком». Сколько у «Факела» планируется трансферов зимой? Усиление точно будет. Все, что я могу вам сказать.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что клуб из Воронежа хочет взять в аренду молодого футболиста «красно-белых».