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Спортивный директор «Факела» опроверг возможную аренду Зорина у «Спартака»

сегодня, 09:42

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов заявил, что воронежцы не планируют арендовать полузащитника «Спартака» Даниила Зорина. По его словам, воронежский клуб не вел переговоров с представителями красно-белых.

Факел» может арендовать у «Спартака» Даниила Зорина? Это неправда, мы не вели диалог ни с представителями Зорина, ни со «Спартаком». Сколько у «Факела» планируется трансферов зимой? Усиление точно будет. Все, что я могу вам сказать.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что клуб из Воронежа хочет взять в аренду молодого футболиста «красно-белых».

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:59, ред.
Очень жаль что у Спартака все воспитанники в нынешнем поколении поголовно уровня Факела, надеюсь найдётся там в Лукойле хоть один человек кто по этому поводу встревожится, потому что бить тревогу уже давно пора.
lotsman
lotsman
сегодня в 11:06
Слухов много сейчас бродят. В нынешнее время СМИ печатают всё что вздумается, без подтверждения и не несут никакой ответственности за свои сплетни.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:47
А не помешал бы тлеющему Факелу!
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