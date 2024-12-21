Осимхен может продолжить карьеру в ПСЖ

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, выступающий в данный момент за «Галатасарай» на правах аренды, может продолжить карьеру в ПСЖ.
Как сообщает источник, ПСЖ уже связался с представителями нигерийца для обсуждения потенциального перехода этой зимой.
Трансфер может не состояться из-за разногласий с главным тренером парижан Луисом Энрике. Осимхена в команде хочет видеть руководство, в то время как испанский специалист уже выражал своё несогласие.
Также препятствием может стать контракт игрока с «Наполи», который будет означать трёхсторонние переговоры.