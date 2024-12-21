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Осимхен может продолжить карьеру в ПСЖ

сегодня, 08:07

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, выступающий в данный момент за «Галатасарай» на правах аренды, может продолжить карьеру в ПСЖ.

Как сообщает источник, ПСЖ уже связался с представителями нигерийца для обсуждения потенциального перехода этой зимой.

Трансфер может не состояться из-за разногласий с главным тренером парижан Луисом Энрике. Осимхена в команде хочет видеть руководство, в то время как испанский специалист уже выражал своё несогласие.

Также препятствием может стать контракт игрока с «Наполи», который будет означать трёхсторонние переговоры.

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Все комментарии
3gv5wxy5j946
3gv5wxy5j946
сегодня в 09:00
Это уже похоже сбитый летчик и большой пользы он не принесет. Только деньги на него зря потратят.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:37
Турецкая Лига явно ниже его уровня.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:23
Челси так и остаётся мечтой Виктора))) псж придется отпустит коло муани и наверно рамуша тоже
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:14
Руководство возьмёт, а тренера состав ставить не будет. И кому это надо?...
Гость
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