Осимхен может продолжить карьеру в ПСЖ

1734757660

сегодня, 08:07

Нападающий «Наполи» , выступающий в данный момент за «Галатасарай» на правах аренды, может продолжить карьеру в ПСЖ .

Как сообщает источник, ПСЖ уже связался с представителями нигерийца для обсуждения потенциального перехода этой зимой.

Трансфер может не состояться из-за разногласий с главным тренером парижан . Осимхена в команде хочет видеть руководство, в то время как испанский специалист уже выражал своё несогласие.

Также препятствием может стать контракт игрока с «Наполи», который будет означать трёхсторонние переговоры.