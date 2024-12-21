Чуквуемека, Чилуэлл и Казадеи хотят покинуть «Челси» в январе

Три игрока «Челси» могут покинуть клуб уже зимой. Кэрни Чуквуемека, Бенжамин Чилуэлл и Чезаре Казадеи хотят уйти из клуба в январе.
По данным инсайдера, Казадеи, скорее всего, будет играть в Серии А. 21-летнего полузащитника хотят подписать несколько итальянских клубов.
В этом сезоне футболисты не играли за «Челси» в АПЛ. Итальянец выходил на поле в Лиге конференций и Кубке Английской лиги, как и Чуквуемека, а Чилуэлл провел одну игру в Кубке лиги.
Чуквуемеку я бы отправил в аренду, в прошлом году отлично начал, но получил серьезную травму и вылетел до конца сезона, и до сих пор не пришел в себя.
А Касадеи смысла нет держать, он слабее всех из основы, к тому же в аренде Андрей Сантос за Страсбур играет отлично, и скорее всего летом вернут.
Чуквуемеку я бы отправил в аренду, в прошлом году отлично начал, но получил серьезную травму и вылетел до конца сезона, и до сих пор не пришел в себя.
А Касадеи смысла нет держать, он слабее всех из основы, к тому же в аренде Андрей Сантос за Страсбур играет отлично, и скорее всего летом вернут.