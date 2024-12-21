Чуквуемека, Чилуэлл и Казадеи хотят покинуть «Челси» в январе

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сегодня, 09:50

Три игрока «Челси» могут покинуть клуб уже зимой. , и хотят уйти из клуба в январе.

По данным инсайдера, Казадеи, скорее всего, будет играть в Серии А. 21-летнего полузащитника хотят подписать несколько итальянских клубов.