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Чуквуемека, Чилуэлл и Казадеи хотят покинуть «Челси» в январе

сегодня, 09:50

Три игрока «Челси» могут покинуть клуб уже зимой. Кэрни Чуквуемека, Бенжамин Чилуэлл и Чезаре Казадеи хотят уйти из клуба в январе.

По данным инсайдера, Казадеи, скорее всего, будет играть в Серии А. 21-летнего полузащитника хотят подписать несколько итальянских клубов.

В этом сезоне футболисты не играли за «Челси» в АПЛ. Итальянец выходил на поле в Лиге конференций и Кубке Английской лиги, как и Чуквуемека, а Чилуэлл провел одну игру в Кубке лиги.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:31
Чистка начинается.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 10:20
Чилуэлл летом не смог найти себе клуб, ему сразу сказали, что не будет играть, ЗП у него большая 200 тыс.фунтов, плюс на травмах постоянно, не факт, что и зимой уйдет.
Чуквуемеку я бы отправил в аренду, в прошлом году отлично начал, но получил серьезную травму и вылетел до конца сезона, и до сих пор не пришел в себя.
А Касадеи смысла нет держать, он слабее всех из основы, к тому же в аренде Андрей Сантос за Страсбур играет отлично, и скорее всего летом вернут.
9vjqqa7rr326
9vjqqa7rr326
сегодня в 10:15
Только не просите Гену Олова повторить по памяти этот заголовок!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:56
Они не играют, зачем их держать в команде?
Гость
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