В январе «Манчестер Сити» может приобрести до трёх футболистов

В январское трансферное окно «Манчестер Сити» может приобрести до трёх футболистов.
По информации источника, «горожане» хотят купить игроков на позиции защитника, полузащитника и нападающего.
В качестве приоритетных трансферных целей называются полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс и хавбек «Реала Сосьедад» Мартин Субименди. Эти футболисты рассматриваются в качестве замены Родри, выбывшего до конца нынешнего сезона из-за разрыва крестообразных связок.
Поздно уже. Пусть пенсов тащит))
Поздно уже. Пусть пенсов тащит))
А так конечно нужно усиливать команду!!
А так конечно нужно усиливать команду!!