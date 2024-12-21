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В январе «Манчестер Сити» может приобрести до трёх футболистов

сегодня, 10:33

В январское трансферное окно «Манчестер Сити» может приобрести до трёх футболистов.

По информации источника, «горожане» хотят купить игроков на позиции защитника, полузащитника и нападающего.

В качестве приоритетных трансферных целей называются полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс и хавбек «Реала Сосьедад» Мартин Субименди. Эти футболисты рассматриваются в качестве замены Родри, выбывшего до конца нынешнего сезона из-за разрыва крестообразных связок.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:30
Что то долго собирались,поражений нахватали.
sihafazatron
sihafazatron ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 11:16
Ну вот летом тупили, теперь придется расплачиваться...
Поздно уже. Пусть пенсов тащит))
Dauletbek
Dauletbek ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:10
Летом думали, что ваши справятся. Палмера не хотите вернуть? Играл игрок нормально, продали...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:41
Нужны определённые изменения в команде...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:34
Летом о чем думали?
А так конечно нужно усиливать команду!!
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