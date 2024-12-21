В январе «Манчестер Сити» может приобрести до трёх футболистов

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сегодня, 10:33

В январское трансферное окно «Манчестер Сити» может приобрести до трёх футболистов.

По информации источника, «горожане» хотят купить игроков на позиции защитника, полузащитника и нападающего.

В качестве приоритетных трансферных целей называются полузащитник «Ньюкасла» и хавбек «Реала Сосьедад» . Эти футболисты рассматриваются в качестве замены , выбывшего до конца нынешнего сезона из-за разрыва крестообразных связок.