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Де Врей заявил, что хочет продлить контракт с «Интером»

сегодня, 14:26

Защитник «Интера» Стефан де Врей высказался о своём будущем.

Я очень счастлив здесь. Если у «Интера» есть возможность продлить контракт ещё на год, и им нужно принять решение.

Контракт голландца с «Интером» истекает летом 2025 года.

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Все комментарии
shur
shur ответ wwdtfshu28k3 (раскрыть)
сегодня в 15:21
...ну не мотаться же д еВрею по аравийской пустыне...., там и так
полно избранных!!!
wwdtfshu28k3
wwdtfshu28k3
сегодня в 14:34
Больше ты нигде и не нужен
Гость
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