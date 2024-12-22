Де Врей заявил, что хочет продлить контракт с «Интером»

Защитник «Интера» Стефан де Врей высказался о своём будущем.
Я очень счастлив здесь. Если у «Интера» есть возможность продлить контракт ещё на год, и им нужно принять решение.
Контракт голландца с «Интером» истекает летом 2025 года.
Защитник «Интера» Стефан де Врей высказался о своём будущем.
Я очень счастлив здесь. Если у «Интера» есть возможность продлить контракт ещё на год, и им нужно принять решение.
Контракт голландца с «Интером» истекает летом 2025 года.
полно избранных!!!
полно избранных!!!