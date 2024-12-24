Лидерство «Ливерпуля» и «Атлетико». Итоги тура в лигах топ-5

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сегодня, 00:58

В АПЛ лидирует «Ливерпуль» (39 очков), имеющий игру в запасе. На 2-й строчке «Челси» (35 баллов), «Арсенал» на 3-м месте (33 балла), топ-4 замыкает «Ноттингем Форест» (31 пункт). В нижней части таблицы идут «Вулверхэмптон», «Ипсвич» (по 12 баллов) и «Саутгемптон» (6 пунктов).

В Ла Лиге «Атлетико» возглавляет таблицу (41 пункт), «Реал» идет на 2-м месте (40 баллов), на 3-м месте «Барселона» (38 очков), топ-4 замыкает «Атлетик» (36 очков). В нижней части таблицы расположились «Эспаньол» (15 пунктов), «Вальядолид» и «Валенсия» (по 12 баллов).

В Серии А на 1-й строчке «Аталанта» (40 очков), на 2-м месте «Наполи» (38 баллов), на 3-й позиции «Интер» (37 очков), топ-4 замыкает «Лацио» (34 балла). Замыкают таблицу «Кальяри», «Венеция» и «Монца» (14, 13 и 10 очков соответственно).

В Бундеслиге лидирует «Бавария» (36 очков), на 2-м месте «Байер» (32 балла), по 27 очков у «Айнтрахта» и клуба «РБ Лейпциг». В нижней части таблицы расположились «Хайденхайм», «Хольштайн» и «Бохум» (10, 8 и 6 баллов соответственно).