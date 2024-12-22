«Аталанта» одолела «Эмполи» в матче Серии А

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сегодня, 21:55

«Аталанта» выиграла у «Эмполи» в 17-м туре Серии А (3:2).

Лоренцо Коломбо вывел гостей вперед на 13-й минуте, Шарль де Кетеларе на 34-й сравнял счет. Адемола Лукман на 45+1-й обеспечил хозяевам поля преимущество, Себастьяно Эспозито на 56-й реализовал пенальти и вернул равенство на табло. Де Кетеларе на 86-й оформил дубль.

После этой игры «Аталанта» лидирует в таблице (40 очков), «Эмполи» идет на 11-м месте (19 баллов).