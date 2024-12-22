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«Аталанта» одолела «Эмполи» в матче Серии А

сегодня, 21:55
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)3 : 2Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполиМатч завершен

«Аталанта» выиграла у «Эмполи» в 17-м туре Серии А (3:2).

Лоренцо Коломбо вывел гостей вперед на 13-й минуте, Шарль де Кетеларе на 34-й сравнял счет. Адемола Лукман на 45+1-й обеспечил хозяевам поля преимущество, Себастьяно Эспозито на 56-й реализовал пенальти и вернул равенство на табло. Де Кетеларе на 86-й оформил дубль.

После этой игры «Аталанта» лидирует в таблице (40 очков), «Эмполи» идет на 11-м месте (19 баллов).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:56
Эмполи на выезде играет лучше, чем дома.
Бергамо смог сесть в лужу, потеряв очки....но команда показала характер, и одержала волевую победу!
де Кетэларе молодец, показал в кто в доме волков хозяин!!!
плохо, что потеряли Ретеги.
надеюсь, что травма не серьезная.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 22:37
Добрый вечер!!!
Да, вполне возможно, все факторы сразу дали о себе знать, всё таки, быть лидером Серии А, Аталанте не так часто удаётся, к этому- тоже надо привыкнуть...)))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 22:34
Аталанта пощекотала нервы болельщикам
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:27
Приветствую! Возможно имело место недооценка соперника. Вполне возможно, что давит бремя лидерства. Ну и может просто усталость накопилась к НГ! Ведь скамейка далеко не длинная думаю у клуба.
Capral
Capral
сегодня в 22:08, ред.
Игру не видел, но счет настораживает... Не сомневался, что у себя, с Эмполи, Аталанте трудно не будет. Однако, победный забили на 86мин. После игры с Реалом в ЛЧ, я обрaтил внимание на ряд ошибок в построении игры у Аталанты и несколько простоватую игру команды. Ну ладно, неудачные игры бывают у всех, простим и понаблюдаем... А пока- Аталанту с победой!!! Болею за Аталанту и за Интер в Серии А!!!!!!! Удачи- обеим командам!!!!!!!
Гость
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