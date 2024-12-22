«Аталанта» одолела «Эмполи» в матче Серии А

«Аталанта» выиграла у «Эмполи» в 17-м туре Серии А (3:2).
Лоренцо Коломбо вывел гостей вперед на 13-й минуте, Шарль де Кетеларе на 34-й сравнял счет. Адемола Лукман на 45+1-й обеспечил хозяевам поля преимущество, Себастьяно Эспозито на 56-й реализовал пенальти и вернул равенство на табло. Де Кетеларе на 86-й оформил дубль.
После этой игры «Аталанта» лидирует в таблице (40 очков), «Эмполи» идет на 11-м месте (19 баллов).
Бергамо смог сесть в лужу, потеряв очки....но команда показала характер, и одержала волевую победу!
де Кетэларе молодец, показал в кто в доме волков хозяин!!!
плохо, что потеряли Ретеги.
надеюсь, что травма не серьезная.
Бергамо смог сесть в лужу, потеряв очки....но команда показала характер, и одержала волевую победу!
де Кетэларе молодец, показал в кто в доме волков хозяин!!!
плохо, что потеряли Ретеги.
надеюсь, что травма не серьезная.
Да, вполне возможно, все факторы сразу дали о себе знать, всё таки, быть лидером Серии А, Аталанте не так часто удаётся, к этому- тоже надо привыкнуть...)))
Да, вполне возможно, все факторы сразу дали о себе знать, всё таки, быть лидером Серии А, Аталанте не так часто удаётся, к этому- тоже надо привыкнуть...)))