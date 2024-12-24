ЦСКА планирует переехать на новую тренировочную базу к 2028 году

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сегодня, 19:16

По данным инсайдера Ивана Карпова, ЦСКА построит базу на берегу озера Круглое на севере Московской области, которое находится в 25 км от МКАД и располагается поблизости от домашнего стадиона команды « ВЭБ -Арена».

На территории комплекса будут размещены три поля с натуральным газоном, подогревом и освещением, а также стадион на 500 человек с синтетическим полем.

Помимо этого, на базе будет находиться жильё для основного состава, молодёжной команды и двух возрастов академии, медицинский центр и игровой зал с искусственным покрытием. Строительство комплекса должно завершиться до конца 2027 года.