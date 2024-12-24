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ЦСКА планирует переехать на новую тренировочную базу к 2028 году

сегодня, 19:16

По данным инсайдера Ивана Карпова, ЦСКА построит базу на берегу озера Круглое на севере Московской области, которое находится в 25 км от МКАД и располагается поблизости от домашнего стадиона команды «ВЭБ-Арена».

На территории комплекса будут размещены три поля с натуральным газоном, подогревом и освещением, а также стадион на 500 человек с синтетическим полем.

Помимо этого, на базе будет находиться жильё для основного состава, молодёжной команды и двух возрастов академии, медицинский центр и игровой зал с искусственным покрытием. Строительство комплекса должно завершиться до конца 2027 года.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 19:49
А у ЦСКА и сейчас в Ватутинках прекрасная база и гораздо ближе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:48
Странная новость. "База на берегу озера Круглое в 25 км от МКАД. Стадион ЦСКА ВЭБ арена находится внутри МКАД на Песчанке И в то же время написано "база будет располагаться вблизи домашнего стадиона". Как это понимать.? Реально это примерно 30-35 км от стадиона до базы. У Карпова это "вблизи". Осталось воскликнуть " А Карп то гигант мысли!!!"
drug01
drug01
сегодня в 19:40
Хорошие новости уходящего года! Такие условия позволят команде достичь лучших результатов!
skshzy68zk25
skshzy68zk25
сегодня в 19:21
Это отличная новость! Новая база позволит команде создать идеальные условия для тренировок и подготовки к матчам. Три поля с подогревом и освещением, современный медицинский центр и комфортное жилье – всё это поможет игрокам поддерживать высокий уровень физической формы и концентрации. А стадион на 500 мест станет отличным местом для проведения товарищеских матчей и тренировок. Уверен, что переезд на новую базу положительно скажется на результатах команды. Ждём с нетерпением завершения строительства!
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